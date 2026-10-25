26 से 30 अक्टूबर के दौरान खुलेगा 9 कंपनियों का IPO, चेक करें कीमत, तारीख; GMP
मुख्य बातें
- IPO News: 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक 9 कंपनियों का आईपीओ ओपन हो रहा है
- इसमें से 5 बड़ूी कंपनियां हैं
- कुछ का जीएमपी बेहतर है
IPO News: 26 अक्टूबर से शुरू हो रहे सप्ताह में 5 मेनबोर्ड सेगमेंट का आईपीओ खुल रहा है। वहीं, एसएमई सेगमेंट में 4 कंपनी का आईपीओ खुल रहा है। टोटल 9 कंपनियों का आईपीओ इस हफ्ते खुल रहा है। आइए जानते हैं कौन सी कंपनी का आईपीओ किस दिन खुल रहा है।
1-EAAA India Alternatives IPO
कंपनी के आईपीओ का साइज 1200 करोड़ रुपये का है। आईपीओ 26 से 28 अक्टूबर तक खुला रहेगा। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 1585 रुपये से 1665 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 9 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14985 रुपये का दांव लगाना होगा।
ग्रे मार्केट में इस कंपनी का आईपीओ 52 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
2-SFC Environmental Technologies
यह आईपीओ 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक खुला रहेगा। कंपनी के आईपीओ का साइज 667.53 करोड़ रुपये है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 313 रुपये से 330 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने लॉट साइज 45 शेयरों का बनाया गया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14850 रुपये का दांव लगाना होगा।
इस आईपीओ का जीएमपी 32 रुपये प्रति शेयर है।
3- BLS Polymers IPO
कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 142 रुपये से 150 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 100 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 15000 रुपये का दांव लगाना होगा। यह आईपीओ 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक ओपन रहेगा।
ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 38 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
4- Wiscon Industries IPO
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 110 करोड़ रुपये का है। यह आईपीओ 27 से 29 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इस कंपनी के आईपीओ का साइज 194 रुपये से 204 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।
5- M.K.Sons Fine Jewels IPO
यह आईपीओ 28 से 30 अक्टूबर तक खुला रहेगा। कंपनी के आईपीओ का साइज 275.40 करोड़ रुपये का है। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 153 रुपये से 162 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।
6- Ajwa Projects IPO
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 38.05 करोड़ रुपये का है। आईपीओ में फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल दोनों शामिल है। आईपीओ 28 से 30 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 203 प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 600 शेयरों का एक लॉट बनाया है।
7- Carver Roboweld IPO
यह एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है। कंपनी का आईपीओ 28 से 30 अक्टूबर तक खुला रहेगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए 76 रुपये से 80 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है।
8- Antala Industries IPO
यह भी एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है। इस आईपीओ का साइज 23.33 करोड़ रुपये है। यह इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। आईपीओ 29 से 2 अक्टूबर तक ओपन रहेगा।
9-Bombay Coated & Special Steels IPO
यह मेनबोर्ड सेगमेंट का आईपीओ है। कंपनी के आईपीओ का साइज 183.06 करोड़ रुपये का है। कंपनी ने आईपीओ के लिए 78 रुपये से 82 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है।
आईपीओ का जीएमपी 8 रुपये है।
(डिस्क्लेमर: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम लगातार बदलता रहता है, इसलिए किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।