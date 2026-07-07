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‘मालिक’ ने कंपनी में बढ़ाई हिस्सेदारी, खबर आते ही 20% स्टॉक, निवेशक गदगद

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Stock in News: आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के शेयरों में आज 20 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
  • कंपनी में प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई है
‘मालिक’ ने कंपनी में बढ़ाई हिस्सेदारी, खबर आते ही 20% स्टॉक, निवेशक गदगद

Stock in News: आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में आज मंगलवार को 20 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। सितंबर 2023 के बाद पहली बार एक दिन में कंपनी के शेयरों में यह तेजी दर्ज की गई है। कंपनी के शेयरों में पिछले 13 में से 11 करोबारी दिन के दौरान उछाल देखने को मिला है। इस दौरान आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में इस दौरान 36 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। करीब 3 करोड़ शेयरों की खरीद और बिक्री हुई है।

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कंपनी के शेयरों में लगा अपर सर्किट

बीएसई में आज मंगलवार को कंपनी के शेयर 145.65 रुपये के स्तर पर खुला है। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 20 प्रतिशत की तेजी के साथ 173.25 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। जोकि कंपनी का 52 वीक हाई है। इस कंपनी का 52 वीक लो लेवल 67.14 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 4938.60 करोड़ रुपये का है।

प्रमोटर्स ने कंपनी में बढ़ाई हिस्सेदारी

जून तिमाही के दौरान IOL Chemicals and Pharmaceuticals के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कंपनी में बढ़ गई है। मार्च 2026 तक कंपनी में प्रमोटर्स की कुल हिस्सेदारी 57.48 प्रतिशत थी। जोकि जून 2026 तक बढ़कर 62.28 प्रतिशत हो गई है। यानी लगभग 5 प्रतिशत हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने बढ़ाई है।

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IOL Chemicals and Pharmaceuticals की वित्तीय स्थिति कैसी

कंपनी के ताजा शेयरहोल्डिंग के अनुसार घरेलू म्यूचुअल फंड्स के पास 0.02 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं, रिटेल निवेशकों के पास 21.86 प्रतिशत हिस्सा है। वित्तीस स्थिति भी कंपनी की अच्छी है। मार्च तिमाही में इस कंपनी का कुल नेट प्रॉफिट 20.60 करोड़ रुपये रहा था। जनवरी से मार्च 2026 के दौरान कंपनी का रेवन्यू 11 प्रतिशत बढ़ा था। मार्च क्वार्टर में रेवन्यू 580.40 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी का EBITDA सालाना आधार पर 22 प्रतिशत है। आखिरी क्वार्टर में यह 57.20 करोड़ रुपये रहा था।

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शेयरों का प्रदर्शन कैसा

IOL Chemicals and Pharmaceuticals के शेयरों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। 3 महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 111 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 1 साल में स्टॉक 76 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 10 साल में स्टॉक 477 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है।

इस कंपनी के शेयरों का बंटवारा 2025 में हुआ था। कंपनी के शेयरों को तब 5 हिस्सों में बांटा गया था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो गया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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