3 बार बोनस शेयर, 42वीं बार कंपनी के शेयर आज ट्रेड करें Ex-Dividend
मुख्य बातें
- Infosys Ltd share price: इंफोसिस लिमिटेड ने निवेशकों के लिए डिविडेंड का ऐलान किया है
- कंपनी के शेयर 42वीं बार एक्स-डिविडेंड आज ट्रेड करेंगे
Infosys Ltd share price: आईटी कंपनी इंफोसिस लिमिटेड ने डिविडेंड का ऐलान किया है। आज 3 नवंबर को कंपनी के शेयर 42वीं बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे। इससे पहले इस आईटी कंपनी ने 41 बार निवेशकों को डिविडेंड दिया था। साथ ही कंपनी ने निवेशकों को 3 बार अबतक बोनस शेयर भी दिया है।
कितना होगा फायदा (Infosys Ltd dividend record date)
शेयर बाजारों को दी जानकारी में कंपनी ने बताया था कि एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 26 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने आज की तारीख यानी 3 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय किया है। आज जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें ही डिविडेंड का लाभ मिलेगा।
कंपनी के शेयर 10 जून को भी एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब भी कंपनी ने एक शेयर पर 25 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को दिया था।
3 बार कब-कब दिया है बोनस शेयर
पहली बार इस कंपनी ने निवेशकों को 2014 में बोनस शेयर दिया था। तब एक शेयर पर एक शेयर बोनस के तौर पर बांटा गया था। दूसरी बार कंपनी के शेयर 2015 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब योग्य निवेशकों को कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया था। 2018 में कंपनी ने फिर से बोनस शेयर दिया था। तब भी कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया था।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है? (Infosys Ltd share performance)
सोमवार को इंफोसिस लिमिटेड के शेयरों का दाम बीएसई में 1.61 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1163 रुपये के स्तर पर था। पिछले एक महीने में स्टॉक की कीमतों में 12.37 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में स्टॉक की कीमतों में 21 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
दो साल में इंफोसिस लिमिटेड के शेयरों का दाम 33 प्रतिशत गिरा है। वहीं, तीन साल में स्टॉक का दाम 15 प्रतिशत लुढ़क गया है। 5 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स को अबतक 31.50 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। बता दें, 10 साल में इंफोसिस के शेयरों में 137 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 174 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।