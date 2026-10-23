दिग्गज कंपनी 42वीं बार दे रही है डिविडेंड, बाजार बंद होने के बाद किया ऐलान; रिकॉर्ड डेट तय
मुख्य बातें
- Infosys Ltd dividend: आईटी कंपनी इंफोसिस ने आज शुक्रवार को तिमाही नतीजों के साथ डिविडेंड का ऐलान किया है
- कंपनी की तरफ से डिविडेंड का भुगतान योग्य निवेशकों को 11 नवंबर को किया जाएगा
- इस साल दूसरी बार कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे
Infosys Ltd dividend: दिग्गज आइटी कंपनी इंफोसिस लिमिटेड ने 42वीं बार डिविडेंड देने का फैसला किया है। आज 23 अक्टूबर को इंफोसिस ने डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट दोनों का ऐलान कर दिया है। बता दें, मार्केट के बंद होने के बाद कंपनी ने तिमाही नतीजों के साथ-साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया है।
कितना डिविडेंड दे रही है इंफोसिस (Infosys Ltd dividend record date)
इंफोसिस ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा है कि बोर्ड ने एक शेयर पर 26 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने का फैसला किया है। इस डिविडेंड के लिए इंफोसिस लिमिटेड ने 3 नवंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है। वहीं, योग्य निवेशकों को कंपनी 11 नवंबर को डिविडेंड का भुगतान कर देगी।
इससे पहले कंपनी के शेयर जून के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 25 रुपये का डिविडेंड दिया था।
तीन बार बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी
इस कंपनी ने अबतक 3 बार बोनस शेयर दिया है। बीएसई के डाटा के अनुसार पहली बार कंपनी के शेयर 2014 में एक्स - बोनस ट्रेड किए थे। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर एक शेयर बोनस मिला था। दूसरी बार 2015 में और तीसरी बार 2018 में कंपनी के शेयर एक्स-बोनस ट्रेड किया था। इन दोनों बार भी कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर ही बोनस दिया था।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (Infosys Ltd share performance)
आज शु्क्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर स्टॉक की कीमत एक प्रतिशत से कम की तेजी के साथ 1154.50 रुपये के स्तर पर था। इस साल अबतक कंपनी के शेयरों की कीमतों में 29 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। एक साल में कंपनी के शेयरों का दाम 24 प्रतिशत गिरा है। दो साल शेयरों को होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स को अबतक 38 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। 3 साल में कंपनी के शेयरों का दाम 18 प्रतिशत गिरा है।
5 साल से शेयरों को होल्ड किए हुए निवेशक इस समय घाटे में ही हैं। इस दौरान स्टॉक का दाम 32 प्रतिशत लुढ़क गया है। बता दें, 10 साल में इंफोसिस के शेयरों की कीमतों में 122 प्रतिशत की तेजी आई है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 160 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में कम है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।