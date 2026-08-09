1 शेयर पर 120 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते
मुख्य बातें
- Dividend Stocks: इंडस्ट्रीयल एंड प्रूडेंशियनल इनवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड की तरफ से हर एक शेयर पर 120 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा
- रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते है
Dividend Stocks: इंडस्ट्रीयल एंड प्रूडेंशियल इनवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के शेयर इस हफ्ते एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रहा है। कंपनी की तरफ से योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 120 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। बीते कई सालों की तुलना में इस बार कंपनी अधिक डिविडेंड दे रही है।
किस दिन है रिकॉर्ड डेट (Industrial Prudential Investment dividend record date)
इस मल्टीबैगर स्टॉक ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा है कि 1 शेयर पर 120 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को दिया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 12 अगस्त की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। जिन निवेशकों को डिविडेंड का लाभ उठाना है उन्हें 11 अगस्त तक यह शेयर खरीद लेना होगा।
पिछले 110 रुपये डिविडेंड दी थी कंपनी
2025 में इस कंपनी की तरफ से निवेशकों को एक शेयर पर 110 रुपये का डिविडेंड दिया गया था। 2024 में हर शेयर पर कंपनी ने 90 रुपये का लाभांश बांटा था। बता दें, 2022 में 50 रुपये और 2023 में 60 रुपये का डिविडेंड कंपनी दे चुकी है।
2 बोनस शेयर भी दे चुकी है कंपनी
2016 में Industrial & Prudential Investment Company के शेयर एक्स-बोनस ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 2 शेयर बोनस दिया था। कंपनी पहली और आखिरी बार तभी फ्री का शेयर दिया था।
पिछले एक साल में कितना मिला है रिटर्न
एक महीने में स्टॉक का दाम 0.46 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 6 महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 24 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इसके बाद भी एक साल में इस डिविडेंड स्टॉक का दाम 8.95 प्रतिशत लुढ़क गया है। शुक्रवार को मार्केट के बंद होने के समय पर बीएसई में इंडस्ट्रीयल एंड प्रूडेंशियल इनवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का शेयर 1.35 प्रतिशत की गिरावट के बाद 6410 रुपये के स्तर पर था। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 7400 रुपये और 52 वीक लो लेवल 4311 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1074 करोड़ रुपये का है।
10 साल में 427 प्रतिशत का रिटर्न
दो साल में इस कंपनी के शेयरों का दाम 2.97 प्रतिशत बढ़ा है। तीन साल में पोजीशनल निवेशकों को 128 प्रतिशत और 5 साल में 291 प्रतिशत का रिटर्न मिला है। बता दें, 10 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 427 प्रतिशत का फायदा हो चुका है। सेंसेक्स इंडेक्स में इस दौरान 180 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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