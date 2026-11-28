5 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट अगले कुछ दिन में; 2011 बांट चुकी है फ्री शेयर
मुख्य बातें
- Indus Finance Ltd के शेयर आने वाले दिनों में फिर से एक्स-बोनस ट्रेड करने जा रहा हैं
- कंपनी इस बार निवेशकों को 9 पर 5 शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया है
Bonus share news: 15 साल के बाद एक बार फिर से इंडस फाइनेंस लिमिटेड (Indus Finance Ltd) के शेयर एक्स-बोनस ट्रेड करने जा रहे हैं। कंपनी निवेशकों को इस बार 5 शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया है। जिसके लिए तय रिकॉर्ड डेट अगले कुछ दिन में है। बता दें, इससे पहले यह कंपनी 2011 में निवेशकों को बोनस शेयर दे चुकी है। तब कंपनी की तरफ से 1 पर 1 शेयर बोनस के तौर पर दिया था।
किस दिन है रिकॉर्ड डेट (Indus Finance Ltd bonus share record date)
Indus Finance Ltd ने दी जानकारी में बताया है कि 9 पर 5 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस शेयर के लिए कंपनी ने 1 दिसंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया गया है।
कई बार डिविडेंड दे चुकी है कंपनी
कंपनी के शेयर जुलाई के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 0.60 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले कंपनी ने 2025 में एक शेयर पर 0.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2024 में इस कंपनी ने निवेशकों को एक शेयर पर 0.30 रुपये का डिविडेंड दिया था।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है? (Indus Finance Ltd share performance)
शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर स्टॉक का दाम बीएसई में 458 रुपये के स्तर पर था। बीते एक महीने में स्टॉक की कीमतों में 29 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 3 महीने में स्टॉक का दाम 99 प्रतिशत बढ़ा है। बीएसई के डाटा के अनुसार 6 महीने में स्टॉक की कीमतों में 285 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 9.85 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
2026 में कंपनी के शेयरों का दाम 812 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल में स्टॉक की कीमतों में 930 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। इस कंपनी का 52 वीक हाई 485.95 रुपये और 52 वीक लो लेवल 37.66 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 424 करोड़ रुपये का है।
दो साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 685 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। तीन साल में स्टॉक का दाम 1982 प्रतिशत बढ़ा है। पिछले 5 साल से स्टॉक को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 5023 प्रतिशत का लाभ मिला है। बता दें, 10 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 3593 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
कंपनी में किसकी कितनी हिस्सेदारी?
सितंबर तिमाही की शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में प्रमोटर ग्रुप की कुल हिस्सेदारी 74.79 प्रतिशत की है। वहीं, पब्लिक की हिस्सेदारी 25.21 प्रतिशत की है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।