1 साल में 677% का रिटर्न, कंपनी दे रही है 5 बोनस शेयर; आपके पोर्टफोलियो में है क्या
मुख्य बातें
- Indus Finance Limited के शेयर 15 साल के बाद फिर से एक्स-बोनस ट्रेड करेंगे
- कंपनी ने निवेशकों को 5 शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया है
- इस कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन स्टॉक मार्केट में शानदार रहा है
Bonus share news: महज 3 महीने में ही निवेशकों को 100 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न देने वाली कंपनी Indus Finance Limited ने बोनस शेयर का ऐलान किया है। इस कंपनी की तरफ से 5 शेयर बोनस के तौर पर निवेशकों को मिलेंगे।
किस रेशियो में मिलेगा बोनस शेयर (Indus Finance Limited bonus share updates)
कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 9 शेयर पर 5 शेयर योग्य निवेशकों को बोनस के तौर पर मिलेगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने अभी तक रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है। आने वाले दिनों में रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान संभव है।
यह दूसरी बार है जब कंपनी एक्स-बोनस ट्रेड करेगी। इससे पहले कंपनी के शेयर 2011 में एक्स-बोनस ट्रेड किए थे। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर एक शेयर बोनस के तौर पर मिला था। बता दें, आखिरी बार कंपनी ने डिविडेंड इस साल जुलाई के महीने में दिया था। निवेशकों को कंपनी ने एक शेयर पर 0.60 रुपये का डिविडेंड दिया था।
शेयर बाजारों में कंपनी का प्रदर्शन रहा है शानदार (Indus Finance Limited Share performance)
शुक्रवार को बीएसई में कंपनी के शेयरों का दाम 2 प्रतिशत के लोअर सर्किट लगने के बाद 366.85 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। पिछले 3 महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 144 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 6 महीने में यह स्टॉक पोजीशनल निवेशकों को 390 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। एक साल से शेयरों को होल्ड करने इनवेस्टर्स को अबतक 677 प्रतिशत का लाभ मिला है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 13.52 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
दो साल में कंपनी ने शेयर बाजार में निवेशकों को 1550 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। तीन साल में स्टॉक का दाम 1925 प्रतिशत और 5 साल में 6821 प्रतिशत बढ़ा है।
इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 74.79 प्रतिशत और पब्लिक की हिस्सेदारी 25.21 प्रतिशत की है। पिछली तीन तिमाही से कंपनी के शेयरहोल्डिंग में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।