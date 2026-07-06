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50 रुपये से कम की कीमत वाले स्टॉक में फिर लगा अपर सर्किट, क्या है तेजी की वजह

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Indiabulls Share Price: इंडियाबुल्स के शेयरों की कीमतों में आज फिर से अपर सर्किट लगा है
  • 50 रुपये से कम की कीमत वाले स्टॉक में लगातार दूसरे कारोबारी दिन अपर सर्किट लगा है
50 रुपये से कम की कीमत वाले स्टॉक में फिर लगा अपर सर्किट, क्या है तेजी की वजह

Indiabulls Share Price: 50 रुपये से कम की कीमत वाले इंडियाबुल्स के शेयरों में आज सोमवार को फिर से अपर सर्किट लगा है। कंपनी के शेयरों में लगातार दूसरे कारोबारी दिन अपर सर्किट लगा है। शुक्रवार को भी स्टॉक में अपर सर्किट लगा था। बता दें, 6 जुलाई को स्टॉक बीएसई में 29.30 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 30.76 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह कंपनी का 52 वीक हाई है। इंडियाबुल्स का 52 वीक लो लेवल 8.93 रुपये प्रति शेयर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 7074 करोड़ रुपये का है।

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कंपनी के शेयरों में तेजी के पीछे की वजह ट्रेडिंग वैल्यूम है। इंडिया बुल्स लिमिटेड के करीब 2 करोड़ शेयरों की खरीद और बिक्री हुई है। एक हफ्ते का ट्रेडिंग वैल्यूम 95 लाख शेयर है। वहीं, एक महीने का औसतन आंकड़ा 68 लाख है। बता दें, शेयर बाजार में आज जारी तेजी ने भी स्टॉक के मोमेंटम को बरकरार रखा है।

कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा है? (Indiabulls Share performance)

पिछले एक महीन के दौरान इंडिया बु्ल्स के शेयरों की कीमतों में 30 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 3 महीने में स्टॉक 179 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। जिसकी वजह से पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना हो चुका है। एक साल शेयरों को होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स को अबतक 82 प्रतिशत का फायदा हुआ है।

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दो साल में इडियाबुल्स के शेयरों की कीमतों में 198 प्रतिशत और तीन साल में 144 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, 5 साल में स्टॉक का दाम 64 प्रतिशत गिरा है। वहीं, 10 सालाों से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 8.61 प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ा है।

कंपनी ने आखिरी बार कब दिया था डिविडेंड (Indiabulls Dividend Stock)

इस कंपनी ने पहली बार निवेशकों को 2013 में डिविडेंड दिया था। 2018 में कंपनी ने एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड दिया था। यह आखिरी बार था जब कंपनी शेयर बाजारों में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी।

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कंपनी के शेयरहोल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 32.89 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं, पब्लिक के पास 62.30 प्रतिशत हिस्सा है। नवंबर 2025 में प्रमोटर्स के पास 32.84 प्रतिशत हिस्सा था। तब पब्लिक के पास 63.24 प्रतिशत हिस्सा था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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