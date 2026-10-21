सीमेंट बनाने वाली कंपनी का शेयर आज 18% से अधिक चढ़ा, क्या है इस अचानक आई तेजी की वजह
मुख्य बातें
- India Cements Ltd Share price: इंडिया सीमेंट के शेयरों की कीमतों में आज 18 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है
- पिछले एक साल से सुस्त पड़े शेयरों में नई खबर के बाद जान सी आ गई
India Cements Ltd Share price: इंडिया सीमेंट के शेयरों को आज बुधवार को खरीदने की होड़ मची हुई है। कंपनी के शेयरों का दाम सोमवार की क्लोजिंग की तुलना में एक वक्त पर 13 प्रतिशत की बढ़त हासिल कर लिया था। इस उछाल के पीछे की वजह से एक अधिग्रहण से जुड़ी खबर है। इंडिया सीमेंट Zenataris Renewable Energy में 3.62 प्रतिशत हिस्सा खरीदने का प्रयास कर रही है। बातचीत काफी आगे के दौर में है।
कंपनी ने एनर्जी सप्लाई एग्रीमेंट और शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट कर रही है। यह ट्रांजैक्शन 120 दिन में पूरा होने की स्थिति में है। इंडिया सीमेंट ने इसकी जानकारी पहले 15 अक्टूबर को दी थी। फिर 16 अक्टूबर को इसको अपडेट किया गया।
इंडिया सीमेंट के दूसरी तिमाही का रिजल्ट (India Cements Q2 Results)
जुलाई से सितंबर के दौरान इंडिया सीमेंट का नेट प्रॉफिट 38.83 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 8.81 करोड रुपये रहा था। कंपनी का ऑपरेशनल रेवन्यू 2.23 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी के साथ 1142.03 करोड़ रुपये रहा है। इससे पहले पिछली सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का ऑपरेशनल रेवन्यू 1117.04 करोड़ रुपये रहा था।
कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन कैसा
बीएसई में कंपनी का शेयर 299 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 18 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 348.90 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों का दाम 21 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ था। वहीं, एक साल में स्टॉक का दाम 15 प्रतिशत गिरा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 12.69 प्रतिशत गिरा है।
लॉन्ग टर्म में मिला मोटा रिटर्न
दो साल में कंपनी के शेयरों का दाम 9 प्रतिशत गिरा है। लॉन्ग टर्म में कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन शानदार रहा है। तीन साल में स्टॉक की कीमत 45 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 5 साल में स्टॉक की कीमतों 59 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। बता दें, 10 साल में इस कंपनी के शेयरों का दाम 112 प्रतिशत बढ़ा है।
कंपनी ने आखिरी बार निवेशकों को 2022 में डिविडेंड दिया था। तब एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2021 में कंपनी ने निवेशकों को एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड दिया था।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।