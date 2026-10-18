Jio सहित 2 कंपनियों का IPO हो रहा है ओपन, चेक करें तारीख, प्राइस बैंड और GMP
मुख्य बातें
- IPO News: इस हफ्ते जियो प्लेटफॉर्म्स और पारस हेल्थकेयर आईपीओ खुल रहा है
- दोनों कंपनियों का आईपीओ 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक ओपन रहेगा
IPO News: इस हफ्ते दो बड़ी कंपनियों का आईपीओ खुल रहा है। इसमें से एक कंपनी जियो है। जिसका इंतजार निवेशक लम्बे समय से कर रहे थे। यह दोनों ही आईपीओ एक ही दिन यानी 21 अक्टूबर को खुल रहा है। अच्छी बात यह है कि ग्रे मार्केट में दोनों की स्थिति काफी बेहतर नजर आ रही है।
1-Jio Platforms IPO
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 30123 करोड़ रुपये का है। कंपनी के आईपीओ के जरिए 27 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। आईपीओ के लिए कंपनी ने 1065 रुपये से 1119 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। इस आईपीओ का लॉट साइज 12 शेयरों का बनाया गया है। निवेशकों को कम से कम 13428 रुपये का दांव लगाना होगा।
आईपीओ से जुटाए पैसों का उपयोग कंपनी मौजूदा कर्ज को पूरा या आंशिक तौर पर चुकाने के लिए करेगी। बाकि पैसा जनरल कॉरपोरेट कार्यों में प्रयोग होगा।
जियो के आईपीओ का जीएमपी आज कितना
इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 246 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। मौजूदा जीएमपी 22 प्रतिशत के करीब लिस्टिंग का संकेत दे रहा है। इससे पहले कल यानी 17 अक्टूबर को आईपीओ का जीएमपी 235 रुपये पर था।
2- Paras Healthcare IPO
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 1450 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए कंपनी 72.15 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी 1.37 करोड़ शेयर जारी करेगी। ऑफर फार से के जरिए मौजूदा निवेशक 1.27 लाख शेयरों की बिक्री करने जा रहे हैं।
हॉस्पिटल चलाने वाली कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 660 रुपये से 693 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 21 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14553 रुपये का दांव लगाना होगा।
आईपीओ से जुटाए पैसों में 320.90 करोड़ रुपये का उपयोग मौजूदा कर्ज का पूरा या आंशिक चुकाने के लिए प्रयोग करेगी। वहीं, 54.10 करोड़ रुपये सब्सिडियरी में जाएगा।
कितना है जीएमपी
इस आईपीओ का जीएमपी 95 रुपये है। मौजूदा जीएमपी 13 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन का संकेत दे रहा है। बता दें, आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में होगी।
इस हफ्ते 4 बड़े आईपीओ बंद हो रहे हैं
जेटवेर्क मैन्युफैक्चरिंग आईपीओ, सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजी, Bonfiglioli Transmissions और Tonbo Imaging India की लिस्टिंग होगी।
(डिस्क्लेमर: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम लगातार बदलता रहता है, इसलिए किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।