एक और सरकारी कंपनी का IPO दे रहा दस्तक, हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में गवर्नमेंट
मुख्य बातें
- IIFCL IPO: इस वित्त वर्ष के अंत तक इस कंपनी का आईपीओ आ सकता है
- सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाने जा रही है
- आने वाले कुछ दिनों में IIFCL सेबी के पास आवेदन कर देगा
IIFCL IPO: सरकार आईआईएफसीएल के आईपीओ के तहत अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। साथ ही कंपनी नए शेयर जारी कर सकती है। कंपनी का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) चालू वित्त वर्ष के अंत तक आने की संभावना है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यानी अगले साल यह आईपीओ दस्तक दे सकता है।
कैबिनेट से मिल गई है आईपीओ लाने की मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस साल की शुरुआत में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के आईपीओ और शेयर बाजार में लिस्टिंग को मंजूरी दी थी। कंपनी इस संबंध में बाजार नियामक सेबी के पास मंजूरी के लिए मसौदा दस्तावेज जमा करने की तैयारी कर रही है।
सरकार की तरफ से शेयरों की जाएगी बिक्री
अधिकारी ने कहा कि सरकार बिक्री पेशकश (ओएफएस) के जरिए अपनी हिस्सेदारी घटाएगी, जबकि आईआईएफसीएल आईपीओ में नए शेयर जारी कर पूंजी जुटाएगी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कितनी हिस्सेदारी बेची जाएगी।
2006 में बनी थी कंपनी
पूर्ण रूप से पब्लिक सेक्टर की कंपनी आईआईएफसीएल का गठन 2006 में हुआ था। यह व्यावहारिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास यह जमा स्वीकार नहीं करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है।
आईआईएफसीएल ने 31 मार्च, 2026 तक करीब 890 परियोजनाओं के लिए कुल 3.64 लाख करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी थी। इन योजनाओं के तहत कुल वितरित राशि 1.89 लाख करोड़ रुपये से अधिक रही। आईआईएफसीएल में सरकार की हिस्सेदारी बिक्री से प्राप्त राशि विनिवेश के जरिए जुटाई जाने वाली सरकारी आय में जुड़ेगी। चालू वित्त वर्ष में अब तक विनिवेश से 55,757 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं।
महानदी कोलफिल्ड आईपीओ को बहुत अच्छा नहीं मिला रिस्पॉन्स
कल सोमवार को एक और सरकारी कंपनी का आईपीओ बंद हुआ था। यह महानदी कोल्डफिल्ड का आईपीओ था। तीन दिन के ओपनिंग के दौरान इस आईपीओ को कुल 1.52 गुना ही सब्सक्रिप्शन मिला है। पहले दो दिन में आईपीओ आधा ही भर पाया था। यह आईपीओ 19 नवंबर को खुला गया था। बता दें, यह कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी है। इसके बाद कई कोयले की खद्दानें हैं।
2026 का साल जियो के आईपीओ के लिए याद किया जाएगा। इस साल टेलीकॉम कंपनी ने अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ लाया था। अच्छी बात यह थी कि महज 100 मिनट में ही आईपीओ पूरी तरह से भर गया। इसके अलावा कई दिग्गज निवेशकों ने एंकर इनवेस्टमेंट के दिन इसमें हिस्सा लिया। बता दें, जियो की लिस्टिंग भी शानदार हुई थी।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।