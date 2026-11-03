ड्रोन बनाने वाली कंपनी प्रॉफिट में लौटी, 9% उछला शेयर; 1 साल में दिया 35% का रिटर्न
मुख्य बातें
- ideaForge Technology share price: आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयरों की कीमतों में आज मंगलवार को तिमाही नतीजों के बाद करीब 9 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
- ड्रोन कंपनी प्रॉफिट में लौट आई है
ideaForge Technology share price: ड्रोन बनाने वाली कंपनी आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी का प्रदर्शन जुलाई से सितंबर 2026 के दौरान शानदार रहा है। मजबूत तिमाही नतीजों का असर आज मंगलवार को कंपनी के शेयरों में साफ देखने को मिल रहा है। स्टॉक की कीमतों में करीब 9 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, बीएसई में कंपनी के शेयर 697 रुपये के स्तर पर ओपन हुए थे। यह स्टॉक का इंट्रा-डे हाई है।
कंपनी को हुआ दूसरी तिमाही में प्रॉफिट (ideaForge Technology q2 results)
ideaForge Technology ने दी जानकारी में बताया है कि जुलाई से सितंबर के दौरान कुल 6.46 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले इस ड्रोन बनाने वाली कंपनी को 19.60 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। पहली तिमाही में कंपनी को 2.6 करोड़ रुपये का नेट लॉस का सामना करना पड़ा था।
कंपनी का ऑपरेशनल रेवन्यू दूसरे क्वार्टर में 91.29 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी का रेवन्यू 124 प्रतिशत बढ़ चुका है। पिछली बार कंपनी का रेवन्यू 40.76 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, इस बार EBITDA भी पॉजिटिव रहा है।
शेयर बाजार में दिया है अच्छा रिटर्न
पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में करीब 11 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, 3 महीने में स्टॉक का दाम 26 प्रतिशत गिरा है। इसके बाद भी ड्रोन बनाने वाली कंपनी के शेयरों की कीमतों में 2026 में अबतक 41 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है। एक साल में स्टॉक की कीमतों में 35 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।
दो साल से इस ड्रोन बनाने वाली कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स को अबतक 13 प्रतिशत का लाभ मिला है। हालांकि, 3 साल में स्टॉक का दाम 17 प्रतिशत गिर चुका है।
प्रमोटर्स घटा रहे हिस्सेदारी
बीएसई के डाटा के अनुसार मार्च 2026 के शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 33.34 प्रतिशत थी। जोकि सितंबर 2026 में घटकर 25.25 प्रतिशत हो गया है। इस दौरान पब्लिक के पास कुल 74.75 प्रतिशत हिस्सा था।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।