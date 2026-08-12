17 अगस्त को खुल रहा एक और IPO, प्राइस बैंड 57-60 रुपये, एक चिंता की बात
मुख्य बातें
- Horizon Industrial Parks IPO: 17 अगस्त से 19 अगस्त तक यह आईपीओ खुला रहेगा
- कंपनी ने इश्यू का प्राइस बैंड 57 रुपये से 60 रुपये निर्धारित किया है
Horizon Industrial Parks IPO: प्राइमरी मार्केट में एक और कंपनी का आईपीओ खुलने जा रहा है। Horizon Industrial Parks ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड का ऐलान आज बुधवार को कर दिया है। कंपनी ने आईपीओ के लिए 57 रुपये से 60 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। यह आईपीओ 17 अगस्त को खुल जाएगा। निवेशकों के पास 19 अगस्त तक आईपीओ पर दांव लगाने का मौका रहेगा। बता दें, कंपनी के कर्मचारियों को हर शेयर पर 5 रुपये की छूट मिलेगी।
250 शेयरों का एक लॉट
आईपीओ के लिए कंपनी ने 250 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 15000 रुपये का दांव लगाना होगा। शेयरों का अलॉटमेंट 20 अगस्त को होगा। एनएसई और बीएसई में आईपीओ की लिस्टिंग 24 अगस्त को प्रस्तावित है।
26000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी
इस आईपीओ का साइज 2600 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 43.34 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। यह इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर ही आधारित है। मौजूदा निवेशक एक भी शेयर आईपीओ में नहीं बेच रहे हैं। यानी ओएफएस जीरो है। बता दें, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, केफिन टेक्नोलॉजी को रजिस्ट्रार बनाया गया है।
आईपीओ में कम से कम 75 प्रतिशत हिस्सा क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए होगा। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए अधिकमत 10 प्रतिशत और एनआईआई के अधिकतम 15 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रहेगा।
आईपीओ के पैसों का क्या करेगी कंपनी
2250 करोड़ रुपये का भुगतान कंपनी और उसकी सब्सिडियरी का कर्ज चुकाने के लिए होगा। अन्य पैसों को कंपनी जनरल कॉरपोरेट कार्यों के लिए करेगी।
क्या आईपीओ पर दांव लगाना रहेगा सही?
इस इश्यू के सबसे बड़ा रिस्क यह है कि वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का कुल रेवन्यू का 42.60 प्रतिशत हिस्सा 10 ग्राहकों से आया था। यानी किसी एक ग्राहक के जाने से रेवन्यू पर सीधा असर दिखेगा।
कंपनी अपना वेयरहाउस बनाती और ऑपरेट करती है। जेएलएल की रिपोर्ट के अनुसार होरिजन इंडस्ट्रीय पार्क देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीयल और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर कंपनी है। मौजूदा समय में कंपनी के पास 45 एसेट है। यह 10 शहरों में फैला हुआ है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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