1 पर 2 शेयर फ्री, बोनस शेयर देने वाली कंपनी के लिए आज बड़ा दिन
मुख्य बातें
- Bonus Share News: हिंदुस्तान इंसुलेटर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर आज एक्स-बोनस ट्रेड कर रहे हैं
- कंपनी ने निवेशकों को 1 पर 2 शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया है
- इसी साल मार्च के महीने में कंपनी ने शेयरों का बंटवारा किया था
Bonus Share News: शेयर बाजार में आज शुक्रवार को हिंदुस्तान इंसुलेटर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Hindusthan Insulators) शेयर एक्स-बोनस ट्रेड कर रहे हैं। इस मल्टीबैगर स्टॉक ने निवेशकों को एक शेयर पर 2 शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट आज यानी जुलाई की तारीख तय हुई है।
मिलेंगे 1 पर 2 शेयर फ्री
कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 2 शेयर डिविडेंड के तौर पर दिया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए हिंदुस्तान इंसुलेटर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आज यानी 10 जलाई को रिकॉर्ड डेट तय किया था। आज जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें एक पर 2 शेयर फ्री मिलेंगे। बता दें, आज यानी शुक्रवार को जो निवेशक कंपनी के शेयरों पर दांव लगाएंगे उन्हें बोनस शेयर का फायदा नहीं होगा।
हो चुका है शेयरों का बंटवारा
इस कंपनी के शेयरों का बंटवारा पहले ही हो चुका है। इसी साल मार्च के महीने में हिंदुस्तान इंसुलेटर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने स्टॉक को 5 हिस्सों में बांट दिया था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा।
शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन
आज एक्स-बोनस ट्रेड करने की वजह से स्टॉक का एडजस्टेड रेट 428.30 रुपये हो गया है। कीमतों में कोई गिरावट नहीं देखने को मिली है। इससे पहले कल स्टॉक 1284.90 रुपये के स्तर पर था।
trendlyne के डाटा के अनुसार बीते तीन महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 99 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 6 महीने में यह स्टॉक 188 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, एक साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 196 प्रतिशत का फायदा हुआ है।
किसके पास कितनी हिस्सेदारी
शेयरहोल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 75 प्रतिशत हिस्सा है। डीआईआई के पास 0.6 प्रतिशत हिस्सा है। पब्लिक हिस्सेदारी 24.50 प्रतिशत की है। दिसंबर 2025 में कंपनी में 24.70 प्रतिशत हिस्सा था। बता दें, एफआईआई की हिस्सेदारी कंपनी में शून्य है।
डिविडेंड भी दे चुकी है कंपनी
बीते महीने ही स्टॉक एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 0.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले कंपनी ने 2018 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड दिया गया था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।