1 पर 2 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट नजदीक, 3 महीने में पैसा किया डबल
मुख्य बातें
- Hindusthan Insulators & Industries Ltd के शेयर एक्स-बोनस ट्रेड करने जा रहा है
- कंपनी ने 1 शेयर पर 2 शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया है
Multibagger Stocks: मल्टीबैगर स्टॉक Hindusthan Insulators & Industries Ltd ने निवेशकों को बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। कंपनी जल्द ही स्टॉक मार्केट में एक्स-बोनस स्टॉक के तौर पर ट्रेड करने जा रही है। योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 2 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा।
किस दिन है रिकॉर्ड डेट (Hindusthan Insulators & Industries bonus share)
स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 2 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 10 जुलाई की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। रिकॉर्ड डेट पर जिन निवेशकों के पास एक शेयर रहेंगे उन्हें 2 शेयर मुफ्त में मिलेंगे।
टुकड़ों में बंट चुका है स्टॉक
Hindusthan Insulators & Industries Ltd के शेयरों का बंटवारा हो चुका है। कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो गई थी। कंपनी ने अपने शेयरों का बंटवारा इसी साल मार्च के महीने में किया था।
बीते महीने 19 तारीख को मल्टीबैगर स्टॉक एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 0.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2018 के बाद कंपनी ने इस साल पहली बार निवेशकों को डिविडेंड दिया था। 2018 में कंपनी ने एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड दिया था।
3 महीने में किया पैसा दोगुना
Hindusthan Insulators & Industries Ltd ने निवेशकों का पैसा महज 3 महीने में ही डबल कर दिया है। इस दौरान कंपनी के शेयरों का दाम 132 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल में स्टॉक की कीमतों में 189 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 6.58 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। बता दें, शुक्रवार को मार्केट के बंद होने के समय पर स्टॉक 1 प्रतिशत की तेजी के साथ 1272.20 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। यह कंपनी का 52 वीक हाई है। स्टॉक का 52 वीक लो लेवल 364 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 917 करोड़ रुपये का है।
दो साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 140 प्रतिशत का फायदा हुआ है। तीन साल में मल्टीबैगर स्टॉक का दाम 134 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि, 5 साल में शेयरों का भाव 78 प्रतिशत ही बढ़ा है। जोकि अपेक्षाकृत कम है। लेकिन सेंसेक्स इंडेक्स के 48 प्रतिशत की रिटर्न की तुलना में अधिक है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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