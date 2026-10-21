Hindustan Zinc के शेयरों में 4% की तेजी, मजबूत नतीजों के बाद भी जेफिरज ने क्यों घटाया टारगेट प्राइस
मुख्य बातें
- Hindustan Zinc Share price: हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में आज 4 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
- कंपनी के शेयरों में उछाल की वजह मजबूत तिमाही नतीजे हैं
- एक्सपर्ट ने BUY टैग दिया है, लेकिन टारगेट प्राइस में कटौती की है
Hindustan Zinc Share price: हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयरों की कीमतों तेजी देखने को मिली है। इस स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट बुलिश हैं। लेकिन टारगेट प्राइस को कम किया है। दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 6412 करोड़ रुपये रहा है। बता दें, बीएसई में कंपनी के शेयर आज 4 प्रतिशत की उछाल के साथ 561.95 रुपये के स्तर पर खुला है। यह कंपनी का इंट्रा-डे हाई है।
142% बढ़ा प्रॉफिट (Hindustan Zinc Q2 Results 2026)
हिन्दुस्तान जिंक का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 142 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2649 करोड़ रुपये रहा था। ऑपरेशनल रेवन्यू में भी इजाफा हुआ है। जुलाई से सितंबर 2026 के दौरान कंपनी का ऑपरेशनल रेवन्यू 76.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 15093 करोड़ रुपये रहा है। पिछली बार इसी दौरान यह 8549 करोड़ रुपये रहा था। कमाई और प्रॉफिट बढ़ने के साथ-साथ कंपनी का खर्च भी बढ़ा है। दूसरी तिमाही के दौरान कुल 6895 करोड़ रुपे का खर्च हुआ है। जोकि सालाना आधार पर 31.50 प्रतिशत बढ़ा है।
कंपनी का EBITDA दूसरी तिमाही में 108 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 9385 करोड़ रुपये रहा है। EBITDA मार्जिन कंपनी का 52 प्रतिशत से बढ़कर 62 प्रतिशत हो गया है।
जेफरिज बुलिश लेकिन टारगेट प्राइस को घटाया (Hindustan Zinc target price)
ब्रोकरेज हाउस जेफरिज ने हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयरों के लिए BUY टैग दिया गया है। ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट प्राइस को घटाया गया है। एक्सपर्ट ने टारगेट प्राइस को 750 रुपये से घटाकर 650 रुपये कर दिया है। जोकि सोमवार की क्लोजिंग की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है। जेफरिज ने कहा है कि सिल्वर का रेट इस समय अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। ऐसे में कीमतों में बढ़ोतरी से कंपनी पर दबाव होगा।
शेयरों का प्रदर्शन (Hindustan Zinc Share performance)
पिछले एक साल में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में करीब 10 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में करीब 13 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। दो साल में इस कंपनी ने निवेशकों को 5.87 प्रतिशत और तीन साल में 72.71 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
कंपनी के शेयर अप्रैल के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब एक शेयर पर 11 रुपये का डिविडेंड दिया था।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।