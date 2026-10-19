Hindustan Zinc के नेट प्रॉफिट में 142% की बढ़ोतरी, रेवन्यू में 76% का इजाफा; परसों फोकस में रहेगा शेयर
मुख्य बातें
- Hindustan Zinc Q2 Results 2026: हिन्दुस्तान जिंक ने आज सोमवार को तिमाही नतीजों की जानकारी दी
- कंपनी को दूसरी तिमाही में 6412 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था
Hindustan Zinc Q2 Results 2026: आज सोमवार को हिन्दुस्तान जिंक ने भी दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने बताया है कि जुलाई से सितंबर के दौरान 6412 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले कंपनी को जुलाई से सितंबर के दौरान 2649 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। यानी सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 142 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।
कंपनी की तरफ से दी जानकारी में बताया गया है कि ऑपरेशनल रेवन्यू सालाना आधार पर 76.50 प्रतिशत पिछले साल की तुलना में बढ़ा है। इस बार यह 15093 करोड़ रुपये रहा है। पिछली बार दूसरे क्वार्टर में कंपनी का परिचालन आय 8549 करोड़ रुपये रहा था। तिमाही नतीजा अनुमान से बेहतर रहा है।
कंपनी का खर्च बढ़ गया (Hindustan Zinc Ltd)
इस कंपनी का कुल खर्च बढ़ गया है। दूसरी तिमाही में हिन्दुस्तान जिंक का खर्च 6895 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 31.50 प्रतिशत अधिक है। बता दें, दूसरी तिमाही में कंपनी का EBITDA 108 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 9285 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, EBITDA मार्जिन 52 प्रतिशत से बढ़कर 62 प्रतिशत रहा है।
परसों फोकस में रहेगा शेयर (Hindustan Zinc Ltd Stock in News)
तिमाही नतीजों के सामने आने के बाद बुधवार 21 अक्टूबर को स्टॉक फोकस में रहेगा। कल 20 अक्टूबर को दशहरा की छुट्टी रहेगी। जिसकी वजह से शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा (Hindustan Zinc Ltd Share performance)
आज सोमवार को हिन्दुस्तान जिंक का शेयर मामूली गिरावट के बाद 537.85 रुपये के स्तर पर बंद हुआ है। पिछले एक महीने में स्टॉक की कीमतों में 8 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। 3 महीने में स्टॉक का दाम 3.77 प्रतिशत बढ़ा था। बता दें, बीते एक साल में शेयरों की कीमतों में 7.56 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 12 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
दो साल में स्टॉक का दाम करीब 6 प्रतिशत बढ़ा है। तीन साल में हिन्दुस्तान जिंक ने पोजीशनल निवेशकों को 71 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। तीन साल में स्टॉक का दाम 45 प्रतिशत और 10 साल में 116 प्रतिशत बढ़ा है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।