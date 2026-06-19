RVNL ने दिया इस कंपनी को 2666 करोड़ रुपये का काम, शेयरों को खरीदने की मची होड़, 5% उछला भाव
मुख्य बातें
- HFCL के शेयरों की कीमतों में 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
- 2026 में कंपनी के शेयरों का दाम 200 प्रतिशत बढ़ा है
- कंपनी को रेल विकास निगम से बड़ा ऑर्डर मिला है
शेयर बाजार में गिरावट के उलट HFCL के शेयरों की कीमतों में आज 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में उछाल के पीछे की वजह कंपनी को मिला नया काम है। HFCL को यह काम रेल विकास निगम से मिला है। इस वर्क ऑर्डर की कुल वैल्यू 2666.09 करोड़ रुपये है।
HFCL के शेयरों में उछाल
बीएसई में आज शुक्रवार को एचएफसीएल के शेयर 207 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 5 प्रतिशत की उछाल के बाद 209.65 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। आज 576 करोड़ रुपये के शेयरों की खरीद और बिक्री हुई है। बता दें, मंगलवार को यह स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था। कंपनी के शेयर 209.61 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था। यह स्टॉक का नया रिकॉर्ड हाई था। इससे पहले 4 जून को इस स्टॉक का आल टाइम हाई 208.98 रुपये प्रति शेयर था।
क्या है काम?
17 जून को कंपनी को रेल विकास निगम लिमिटेड ने 2666.098 करोड़ रुपये का काम दिया था। इस नए वर्क ऑर्डर के अनुसार कंपनी को उत्तर प्रदेश में भारतनेट फेज-III के जुड़ा प्रोजेक्ट करना है। यह काम कंपनी को टेलीकॉम सर्कल के यूपी के पश्चिमी क्षेत्र में करना है। इससे पहेल 23 जनवरी 2025 को रेल विकास निगम लिमिटेड ने 2167.65 करोड़ रुपये का काम दिया था। यानी पिछले दो साल में दो बड़े ऑर्डर कंपनी को मिल चुके हैं।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है?
यह एक मल्टीबैगर स्टॉक है। 2026 में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 204 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक 164 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 5.60 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। बीएसई में कंपनी का 52 वीक हाई 209.65 रुपये और 52 वीक लो लेवल 59.83 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 32089 करोड़ रुपये का है।
दो साल में स्टॉक का दाम 65 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। तीन साल में स्टॉक का भाव 205 प्रतिशत बढ़ा है। 5 साल में HFCL ने पोजीशनल निवेशकों को 298 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 10 साल में यह स्टॉक 1000 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है।
कंपनी ने हर साल निवेशकों को डिविडेंड दिया है। 2025 में कंपनी ने आखिरी बार डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 0.10 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2024 में कंपनी ने एक शेयर पर 0.20 रुपये का डिविडेंड दिया था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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