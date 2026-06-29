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'जांच में नहीं मिला कोई सबूत', खबर आते ही ₹800 के पार पहुंचा HDFC Bank का शेयर, नए चेयरमैन पर भी अपडेट

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • HDFC Bank Share price: आज सोमवार को एचडीएफसी बैंक के शेयरों में उछाल है
  • बैंक के पूर्व पार्ट टाइम चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती के आरोपों पर कोई भी सबूत जांच में नहीं मिला है
  • बैंक को जल्द ही नया चेयरमैन भी मिल सकता है
'जांच में नहीं मिला कोई सबूत', खबर आते ही ₹800 के पार पहुंचा HDFC Bank का शेयर, नए चेयरमैन पर भी अपडेट

HDFC bank Share price: देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक के शेयर आज सोमवार को फोकस में हैं। बैंक से जुड़ी दो खबरें सामनें आई हैं। जिसकी वजह से शेयरों में उछाल देखने को मिली है। शुरुआती कारोबार में यह स्टॉक 800 रुपये को क्रॉस करने में सफल रहा था।

क्या हैं वो 2 बड़ी खबरें

बैंक ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि Wilson Sonsini Goodrich & Rosati and Wadia Ghandy & Co ने पूर्व पार्ट टाइम चेयरमैन और स्वतंत्र निदेशक अतानु चक्रवर्ती के बयान और उनसे जुड़ी बातों का रिकॉर्ड और गवाहों के इंटरव्यू से पुष्टि नहीं होती है। इसके अलावा खबर आई है कि एचडीएफसी बैंक को अगले 7 से 10 दिन में नया चेयरमैन मिल सकता है।

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इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार शशिधर जगदीशन को फिर से तीसरे टर्म के लिए बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया जा सकता है।

बैंक के शेयरों में उछाल (HDFC bank Stock)

एसडीएफसी बैंक के शेयर आज बीएसई में 800.90 रुपये के स्तर पर खुले थे। दिन में बैंक के शेयरों का भाव 802.75 रुपये के इट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बता दें, आज घरेलू शेयर बाजार में भी तेजी देखने को मिल रही है।

HDFC Bank के शेयर आज फोकस में हैं।

कैसे चुना जाएगा एचडीएफसी बैंक का नया चेयरमैन

सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार बैंक के NRC की तरफ से तीन नामों का सुझाव बोर्ड को दिया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर बैंक का बोर्ड इन्हीं में से कोई एक नाम फाइनल करेगा। कुछ दिनों पहले खबर आई थी की बैंक एक पुराने आरबीआई के रिटायर डिप्टी गवर्नर के नाम पर भी चर्चा कर रहा है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर से जुड़े एक बैंकर और ब्यूरोक्रेट्स के साथ-साथ अन्य सेक्टर से जुड़े लोगों पर भी निगाह है।

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इस साल एचडीएफसी बैंक के शेयर कर रहे हैं संघर्ष

भले ही आज सोमवार को एचडीएफसी बैंक के शेयरों का दाम बढ़ा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी 2026 में यह स्टॉक 19 प्रतिशत लुढ़क चुका है। एचडीएफसी बैंक के शेयरों का दाम 1 साल में 20 प्रतिशत गिरा है। पिछले दो साल में इस प्राइवेट बैंक का स्टॉक 4.83 प्रतिशत लुढ़क चुका है। बता दें, बीते 5 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को महज 6.71 प्रतिशत का रिटर्न बैंक ने दिया है।

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10 साल में एचडीएफसी बैंक के शेयरों का दाम 174.40 प्रतिशत बढ़ा है। जबकि इसी पीरियड में सेंसेक्स इंडेक्स 188 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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