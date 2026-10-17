HDFC Bank ने तिमाही नतीजों की दी जानकारी, बैंक में हुआ एक बड़ा इस्तीफा
मुख्य बातें
- HDFC Bank: आज शनिवार को एचडीएफसी बैंक ने दो बड़ी खबर दी है
- बैंक की तरफ से दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान किया है
- आज शनिवार को बैंक ने दी जानकारी में बताया है कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कैजाद भरूचा ने इस्तीफा दे दिया है
HDFC Bank: आज शनिवार को दिग्गज प्राइवेट बैंक एचडीएफसी की तरफ से दूसरी तिमाही नतीजों का ऐलान किया गया है। बैंक के नेट प्रॉफिट और नेट इनटेरेस्ट इनकम में भी इजाफा हुआ है। बैंक के एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है। बता दें, एचडीएफसी बैंक के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कैजाद भरूचा ने इस्तीफा दे दिया है। बैंक ने शनिवार को तिमाही नतीजों के बाद इसकी जानकारी शेयर बाजारों को दी। वह अपना पद 31 दिसंबर 2026 को छोड़ रहे हैं। इस्तीफा अप्रूवल के लिए रिजर्व बैंक को भेजा गया है।
सालाना आधार पर 5% बढ़ा बैंक का प्रॉफिट (HDFC bank Q2 Results)
शनिवार को दी जानकारी के अनुसार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान बैंक नेट प्रॉफिट 19509.96 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर बैंक के नेट प्रॉफिट में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है। टैक्स भुगतान के बाद एक साल पहले दूसरी तिमाही में लाभ 18641.28 करोड़ रुपये रहा है। बता दें, जून तिमाही की तुलना में एचडीएफसी बैंक का नेट प्रॉफिट 2.83 प्रतिशत बढ़ा है। अप्रैल से जून के दौरान यह 19069.72 करोड़ रुपये रहा है।
NII की बात करें तो दूसरे क्वार्टर में यह 9.72 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 34619.18 करोड़ रुपये रहा है। पिछले साल इसी तिमाही में बैंक एनआईआई 31551.50 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, जुलाई से सितंबर के दौरान बैंक का टोटल ब्याज से कमाई 83426.60 करोड़ रुपये रहा है। बता दें, बैंक का NIM दूसरी तिमाही में 3.16 प्रतिशत रहा है। यह आंकड़ा टोटल एसेट के हिसाब से था।
GNPA में सुधार
एचडीएफसी बैंक का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात सुधरकर 1.11 प्रतिशत पर आ गया, जो पिछली तिमाही में 1.17 प्रतिशत और एक साल पहले की समान अवधि में 1.24 प्रतिशत था।
शेयर बाजार में इस साल कैसी रही बैंक की स्थिति (HDFC bank Share price)
शुक्रवार को प्राइवेट बैंक का शेयर 728.10 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। इस साल अबतक बैंक के शेयरों का दाम 26 प्रतिशत गिरा है। पिछले दो साल में यह स्टॉक 14 प्रतिशत और तीन साल में 4.79 प्रतिशत गिर चुका है। बता दें, 5 साल में बैंक के शेयरों की कीमतों में 13 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।