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HCL के शेयरों में 5% की तेजी, AI डील के साइन करते ही दिखा असर, आगे के लिए एक्सपर्ट राय क्या

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • HCL tech Share price: एचसीएल टेक के शेयरों की कीमतों में आज 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
  • कंपनी ने 1.4 बिलियन डॉलर की एआई डील साइन की है
HCL के शेयरों में 5% की तेजी, AI डील के साइन करते ही दिखा असर, आगे के लिए एक्सपर्ट राय क्या

HCL tech Share price: दिग्गज टेक कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी के शेयरों की कीमतों में आज, शुक्रवार को 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में तेजी के पीछे की वजह एक बड़ी डील है। कंपनी ने 1.4 बिलियन एआई आधारित डिजिटल ट्रांसफॉरमेंशन डील साइन की है। कंपनी ने कहा है कि यह पूरी तरह से एक नया बिजनेस है। बता दें, कंपनी ने यह डील यूरोप आधारित फॉर्च्यूयन ग्लोबल 50 फर्म के साथ किया है।

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कंपनी एआई टेक्नोलॉजी को लेकर काफी संजीदा है। हाल ही में कंपनी ने सर्वम एआई में निवेश किया था। इस कंपनी का 10.26 प्रतिशत हिस्सा खरीदने के लिए एचसीएल टेक ने 1427 करोड़ रुपये खर्च किए थे। यह फैसला ऐसे समय में किया गया जब वित्त वर्ष 2026 के दौरान आईटी कंपनी का रेवन्यू अनुमान तक नहीं पहुंच पाई थी।

HCL के शेयरों में आज 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

शेयरों में उछाल (HCL tech in news)

बीएसई में आज शुक्रवार को एचसीएल का शेयर 1125.50 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 1138.75 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था। कंपनी के शेयर सुबह 10 बजे के करीब 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे थे। मौजूदा प्राइस देखने के लिए HCL पर क्लिक करें।

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ब्रोकरेज ने घटाई रेटिंग (HCL target price)

एचसीएल टेक के लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने रेटिंग को घटा दिया है। इसके साथ ही ब्रोकरेज हाउस की तरफ से टारगेट प्राइस को भी कम किया गया है। पहले टारगेट प्राइस 1370 रुपये सेट किया गया था। अब यह कम करके 910 रुपये प्रति शेयर कर दिया गया है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि कंपनी का रेवन्यू जून तिमाही के दौरान 0.9 प्रतिशत कम हो जाएगा।

शेयरों का प्रदर्शन पिछले एक साल में कैसा रहा है? (HCL Stock performance)

स्टॉक मार्केट में एचसीएल टेक के शेयरों में की स्थिति लॉन्ग टर्म में बेहद खराब रही है। पिछले तीन महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 19 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, एक साल में स्टॉक का दाम 34 प्रतिशत लुढ़क चुका है। दो साल में इस आईटी कंपनी के शेयरों का भाव 34 प्रतिशत नीचे आया है। तीन साल में भी शेयरों का भाव 4 प्रतिशत लुढ़क गया है।

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5 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 14 प्रतिशत का रिटर्न मिला है। 10 साल में यह स्टॉक 207 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 187 प्रतिशत के तुलना में अधिक है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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