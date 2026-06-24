HAL ने इस ब्रह्मोस बनाने वाली कंपनी को दिया 1347 करोड़ रुपये का काम, फोकस में शेयर
मुख्य बातें
- Bharat Dynamics Ltd Share Price: भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के शेयरों को हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से 1347 करोड़ रुपये का काम मिला है
- कंपनी के पास 26000 करोड़ रुपये का काम है
Bharat Dynamics Ltd Share Price: भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से 1347.71 करोड़ रुपये का काम मिला है। इस वर्क ऑर्डर के अनुसार कंपनी को मिसाइवल से जुड़े सिस्टम और डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करने हैं। मंगलवार को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इसकी जानकारी शेयर बाजारों को दी थी।
क्या वर्क ऑर्डर का डीटेल्स
BDL ने दी जानकारी में बताया है कि हेलिना लॉन्चर्स और लाइन रिप्लेसबल यूनिट के लिए 1109.37 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। वहीं, countermeasure dispensing system के लिए 238.34 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर को 24 से 60 महीने में पूरा करना है।
फोकस में हैं डिफेंस स्टॉक
पिछले हफ्ते रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यूएई भारत के कुछ डिफंस सिस्टम को खरीदने को लेकर बातचीत कर रहा था। रिपोर्ट के अनुसार यूएई की तरफ से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और Akashteer air defence network को लेकर बातचीत हुई है। बता दें, रक्षा मंत्रालय के अधिनस्थ भारत डायनेमिक्स ही ब्रह्मोस मिसाइल की प्रथामिक स्तर पर उत्पादक और इंटीग्रेटर है।
भारत डायनेमिक ने दो नए मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाने का ऐलान किया है। एक सेंटर तेलंगाना में बनेगा। दूसरा उत्तर प्रदेश के झांसी में बनाने का ऐलान हुआ है। मौजूदा समय में कंपनी का ऑर्डर बुक करीब 26000 करोड़ रुपये का है। कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2027 के दौरान 15000 करोड़ रुपये का नया ऑर्डर मिलेगा।
शेयरों का प्रदर्शन
भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (Bharat Dynamics Ltd) के शेयरों की कीमतों में 1 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। यह स्टॉक 1387.65 रुपये के स्तर पर आज बुधवार को खुला था। दिन में स्टॉक 1368 रुपये के स्तर तक आ गया। बीते दो हफ्ते में कंपनी के शेयरों का दाम 16 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि, इसके बाद भी स्टॉक इस साल 6.874 प्रतिशत टूटा है। पिछले एक साल में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के शेयरों का दाम 25 प्रतिशत गिरा है। बता दें, दो साल में इस डिफेंस स्टॉक का दाम 11 प्रतिशत गिरा है।
हालिया गिरावट के बाद भी तीन साल में स्टॉक का दाम 150 प्रतिशत बढ़ चुका है। वहीं, 5 साल में स्टॉक 676.15 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 2024 में कंपनी के शेयरों का बंटवारा हुआ था। तब कंपनी के शेयरों को कंपनी ने दो हिस्सों में बांट दिया था। जिसके बाद फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 5 रुपये प्रति शेयर हो गई थी।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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