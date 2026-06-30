2026 में कंपनी ने किया पैसा डबल, 10 टुकड़ों में बंटने जा रहा स्टॉक, रिकॉर्ड डेट में बदलाव
मुख्य बातें
- Gujarat Inject Kerala Ltd के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है
- कंपनी के शेयरों को 10 टुकड़ों में बंट जाएगा
- इस स्टॉक स्प्लिट के लिए कंपनी रिकॉर्ड डेट बदल दिया है
Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक Gujarat Inject Kerala Ltd के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी के शेयरों का 10 टुकड़ों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के लिए कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट तय किया था। उसमें बदलाव किया गया है। आइए जानते हैं नई तारीख क्या है?
किस दिन है रिकॉर्ड डेट (Gujarat Inject Kerala Ltd Stock Split Record date)
गुजरात इंजेक्ट केरला लिमिटेड ने दी जानकारी में बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयरों को 10 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के लिए कंपनी ने पहले 2 जुलाई की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया था। जिसे अब बदलकर 8 जुलाई 2026 की तारीख कर दिया है। यानी अब कंपनी के शेयोरों का बंटवारा 8 तारीख को होगा।
शेयरों का प्रदर्शन शानदार (Gujarat Inject Kerala Share performance)
मंगलवार को कंपनी के शेयर 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 126.50 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। पिछले एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों का भाव 12.69 प्रतिशत बढ़ा है। 3 महीने में स्टॉक का दाम 61 प्रतिशत चढ़ चुका है। 2026 में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है। इस साल अबतक यह स्टॉक 251 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
6 महीने में Gujarat Inject Kerala Ltd का शेयर 255 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 412 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। कंपनी का 52 वीक हाई 128 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 19.01 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 185.31 करोड़ रुपये का है।
लॉन्ग टर्म में दिया मोटा रिटर्न
दो साल में यह स्टॉक 655 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, तीन साल में यह स्टॉक 1287 प्रतिशत चढ़ चुका है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 18.17 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, सितंबर 2025 के डाटा के अनुसार इस कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी 100 प्रतिशत है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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