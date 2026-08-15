Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

1 पर 2 शेयर फ्री, कंपनी दूसरी बार दे रही बोनस शेयर, 2835% का रिटर्न

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • Bonus Share Price: जीटीवी इंजीनियरिंग लिमिटेड ने फिर से निवेशकों को बोनस शेयर देने का फैसला किया है
  • कंपनी ने 2 पर 1 शेयर बोनस देने का ऐलान किया है
GTV Engineering share price check record date
GTV Engineering ने निवेशकों को 1 पर 2 शेयर बोनस के तौर पर देने का ऐलान किया है।

Bonus Share Price: जीटीवी इंजीनियरिंग लिमिटेड (GTV Engineering Ltd) ने फिर से बोनस शेयर का ऐलान किया है। कंपनी ने इस बार 1 शेयर पर 2 शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया है। इससे पहले कंपनी ने 2025 में भी निवेशकों को बोनस शेयर दिया था। बता दें, कंपनी के शेयरों की कीमतों में 2835 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

मिलेंगे 1 पर 2 शेयर फ्री (GTV Engineering record date)

स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि 1 शेयर पर 2 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। कंपनी ने बोनस शेयर के लिए अभी रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है। बता दें, इससे पहले कंपनी ने 2025 में भी बोनस शेयर दिया था। तब भी कंपनी ने एक शेयर पर दो शेयर बोनस दिया था।

ये भी पढ़ें:पतंजलि फूड्स के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे, कंपनी को 335 करोड़ रुपये का लाभ

2025 में कंपनी के शेयरों का हुआ था बंटवारा

पिछले साल कंपनी के शेयरों का बंटवारा हुआ था। तब कंपनी ने शेयरों को 5 हिस्सों में बांट दिया था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो गया था। बता दें, कंपनी ने 2025 में दो बार निवेशकों को डिविडेंड दिया था। 2025 में कंपनी ने एक शेयर पर 0.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। इसके बाद सितंबर 2025 में फिर से कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए। इस बार कंपनी ने एक शेयर पर 0.10 रुपये का डिविडेंड दिया था।

ये भी पढ़ें:LPG सिलेंडर क्या आज 15 अगस्त को हुआ सस्ता? चेक करें अपने शहर का लेटेस्ट रेट्स
ये भी पढ़ें:9 महीने का समय पूरा, 8वें पे कमीशन ने कितना किया काम, किन बातों पर बनी सहमति?

पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन (GTV Engineering Share performance)

जीटीवी इंजीनियरिंग के शेयर बीएसई में शुक्रवार 2.55 प्रतिशत की तेजी के साथ 70.45 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों का दाम 20 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि, इसके बाद भी स्टॉक का दाम एक साल में 3.45 प्रतिशत गिरा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 3.21 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली थी।

दो साल में GTV Engineering Ltd के शेयरों की कीमतों में 130 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। तीन साल में स्टॉक की कीमतों में 207 प्रतिशत और 5 साल में 2835 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Bonus Bonus Share Multibagger Stock अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।