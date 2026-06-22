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'नवरत्न' स्टेटस मिलते ही 5% चढ़ा मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक, निवेशक गदगद

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • GRSE Share price: गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के शेयरों में आज करीब 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
  • कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला है
  • लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है
'नवरत्न' स्टेटस मिलते ही 5% चढ़ा मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक, निवेशक गदगद

Garden Reach Shipbuilders Share price: पब्लिक सेक्टर की डिफेंस कंपनी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) लिमिटेड को 'नवरत्न' का दर्जा प्रदान किया गया है। एक सीनियर अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। इस नए अपडेट का असर आज कंपनी के शेयरों पर दिख रहा है। डिफेंस कंपनी के शेयरों में करीब 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, 'नवरत्न' दर्जा मिलने से पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को अधिक वित्तीय और ऑपरेटिंग स्वतंत्रता प्राप्त होती है।

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बीएसई में आज सोमवार यह स्टॉक 2880.55 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयर 4.92 प्रतिशत की तेजी के साथ 2935 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, इसके बाद शेयरों में नरमी देखने को मिली है। फिर भी स्टॉक बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे थे।

कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है? (Garden Reach Shipbuilders Results)

कोलकाता स्थित इस युद्धपोत मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की वित्त वर्ष 2021-22 में ऑपरेटिंग रेवन्यू 1,754 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर 2025-26 में 7,002 करोड़ रुपये हो गई है। कंपनी का 2021-22 में कुल नेट प्रॉफिट 190 करोड़ रुपये रहा था। जोकि 2025-26 में बढ़कर 748 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। बता दें, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कॉमर्शियल जहाज भी बनाती है। कंपनी ने इस वर्ष आठ युद्धपोतों की आपूर्ति की है, जिनमें 30 मार्च 2026 को एक ही दिन में तीन युद्धपोत की डिलीवरी शामिल है।

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शेयरों का ओवर-आल प्रदर्शन कैसा है? (Garden Reach Shipbuilders Share Performance)

बीते एक महीने में डिफेंस कंपनी के शेयरों का दाम 7 प्रतिशत उछल चुका है। कंपनी के शेयरों का दाम 6 महीने में 19 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। हालांकि, दो साल पहले इस स्टॉक को खरीदने वाले निवेशकों को अबतक 76 प्रतिशत का फायदा हुआ है।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के शेयरों का दाम तीन साल में 402 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 5 साल में 1335 प्रतिशत का रिटर्न मिला है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 46.97 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

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लगातार डिविडेंड दे रही है कंपनी

इसी साल फरवरी के महीने में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 7.15 रुपये का डिविडेंड मिला था। इससे पहले 2025 में कंपनी तीन बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। इस कंपनी ने अबतक एक बार फिर बोनस शेयर नहीं दिया है।

(भाषा के इनपुट के साथ)

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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