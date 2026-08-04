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शिपिंग कंपनी के शेयरों को खरीदने मची लूट, 14% तक उछला दाम, Q1 रिजल्ट ने किया निवेशकों को खुश

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Great Eastern Shipping Company Share price: ग्रे ईस्टर्न शिपिंग कंपनी के शेयरों की कीमतों में आज 14 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
  • तिमाही नतीजों का असर आज देखने को मिला है
Great Eastern Shipping Company share price
Great Eastern Shipping Company के शेयरों में तिमाही नतीजों के बाद उछाल देखने को मिली है।

Great Eastern Shipping Company Share price: शेयर बाजार के प्रदर्शन के विपरीत ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी के शेयरों की कीमतों में आज 14 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में उछाल तिमाही नतीजों की वजह से दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष के पहले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का प्रदर्शन शानदार रहा है।

बीएसई में आज मंगलवार को यह स्टॉक 1583.95 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 14 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 1599.75 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। मार्केट के बंद होने के समय पर जीई शिपिंग कंपनी के शेयरोों के दाम 1435 रुपये था।

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70% बढ़ा प्रॉफिट

कंपनी की तरफ से दी जानकारी के अनुसार पहली तिमाही के नेट प्रॉफिट में पिछले साल की तुलना में 70 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। अप्रैल से जून 2026 के दौरान जीई शिपिंग का कुल लाभ 1309 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में यह 505 करोड़ रुपये रहा था। रेवन्यू के मोर्चे पर भी अच्छी खबर है। कंपनी की कमाई में 66.90 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

पहले क्वार्टर में यह 2005.40 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वित्त वर्ष के पहले क्वार्टर के दौरान कंपनी का रेवन्यू 1201.50 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, EBITDA इस बार 1337.70 करोड़ रुपये रहा है।

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क्या करें निवेशक

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोब कैपिटल मार्केट्स ने शॉर्ट-मीडियम टर्म के लिए 1650 रुपये से 1750 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। जोकि आज के शेयर प्राइस से अधिक है।

शेयरों का प्रदर्शन लॉन्ग टर्म में कैसा

पिछले 6 महीने के दौरान जीई शिपिंग कंपनी के शेयरों का दाम 15 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, एक साल में स्टॉक की कीमतों में 54 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 3.20 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 1798 रुपये और 52 वीक लो लेवल 914.65 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 21089 करोड़ रुपये का है।

तीन साल में कंपनी के शेयरों का दाम 79 प्रतिशत और 5 साल में 335 प्रतिशत कीमत बढ़ा है।

डिविडेंड भी लगातार दे रही है कंपनी

इस साल अबतक दो बार कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर चुके हैं। पहले फरवरी में कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 9 रुपये का डिविडेंड मिला था। दूसरी बार कंपनी के शेयर 2026 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब एक शेयर पर 11.70 रुपये का डिविडेंड मिला था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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