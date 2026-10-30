Google की पैरेंट कंपनी के डूब गए 500 बिलियन डॉलर, AI की वजह से मुख्य बिजनेस पर खतरा!
मुख्य बातें
- Alphabet Inc का तीसरी तिमाही में प्रदर्शन अनुमान के मुताबिक नहीं रहा है
- कंपनी को एआई की वजह से झटका लगा है
- Alphabet Inc के शेयरों की कीमतों में 13 प्रतिशत से अधिक की गिरावट इन नतीजों के सामने आने के बाद दर्ज की गई है
गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक (Alphabet Inc) के शेयरों की कीमतों में 13 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट की वजह से कंपनी का मार्केट कैप 500 बिलियन डॉलर कम हो गया। अचानक शेयरों में इस गिरावट के पीछे की वजह AI है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से गूगल का मुख्य बिजनेस सर्च और प्रचार पर बुरा असर पड़ा है। कंपनी के नए आंकड़े निराश करने वाले रहे हैं। इस अपडेट ने मौजूदा निवेशकों के मन में यह डर बनाया है कि आने वाले समय में एआई गूगल के मुख्य बिजनेस को प्रभावित कर सकता है।
एक्सपर्ट्स की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई कंपनी
गूगल की पैरेंट कंपनी ने कैलेंडर ईयर की तीसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान किया है। तीसरे क्वार्टर के दौरान पार्टर्न्स पेआउट के बाद कुल सेल्स 111.2 बिलियन डॉलर रहा है। जोकि एक्सपर्ट्स की उम्मीदों के अनुरूप भी नहीं रहा है। कंपनी के बिजनेस का आधार पैसा सर्च और अन्य चैनल्स से आता है। लेकिन यह भी अनुमानों के मुताबिक नहीं रहा है। पिछली 5 तिमाही में इस बार ग्रोथ रेट सबसे कम रही है।
बीते कई सालों से गूगल के अधिकारियों को यह तर्क रहा है कि एआई के नए फीचर्स उनके सर्च इंजन पर कोई असर नहीं डालेंगे। लेकिन चैटजीपीटी, क्लाउड जैसी कंपनियों के बढ़ते प्रभाव और गूगल का भी एआई की तरफ का रुख इनवेस्टर्स को चिंता में डाल रहा है।
एक्सपर्ट ने चेताया
मार्केट पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट के अनुसार यह तिमाही गूगल के लिए आंख खोलने वाली रही है। एक्सपर्ट्स के अनुसार गूगल को एआई मोनेटाइजेशन पर विचार करने की जरूरत है। नहीं तो कंपनी कई अपने मुख्य बिजनेस में लीडरशिप गंवा बैठेगी।
इन सबके इतर एआई के लिए गूगल को बड़ा निवेश भी करने की जरूरत है। अल्फाबेट के मुखिया सुंदर पिचाई के अनुसार डाटा सेंटर, कप्यूटिंग आदि के लिए कंपनी को भविष्य में 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक खर्च करना पड़ सकता है।
कितना रहा है गूगल का रेवन्यू
तीसरी तिमाही के दौरान कंपनी का रेवन्यू 96.30 बिलियन डॉलर रहा है। जोकि 98.4 बिलियन डॉलर के अनुमान से कम का रहा है। यूट्यूब के प्रचार से आना वाला रेवन्यू तीसरी तिमाही में 11.2 बिलियन डॉलर रहा है। यह भी प्रोजेक्शन से कम है। इन सबके बीच गूगल का एआई में निवेश का खर्च बढ़ता जा रहा है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।