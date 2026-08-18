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1100% से अधिक का रिटर्न, 1 पर 2 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट का हुआ ऐलान

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Goodluck India Ltd ने बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट घोषित कर दिया है
  • कंपनी एक पर 2 शेयर बोनस के तौर पर देने जा रही है
Goodluck India Ltd bonus share record date
Goodluck India Ltd ने निवेशकों को बोनस शेयर देने का फैसला किया है।

Bonus Share: बोनस शेयर की चाहत रखने वाले निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। गुडलक इंडिया लिमिटेड ने पहली बार निवेशकों को बोनस स्टॉक देने का फैसला किया है। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। जोकि इस हफ्ते है। बता दें, रिकॉर्ड डेट की जानकारी कंपनी ने कल यानी सोमवार 17 अगस्त को दी थी। इस नए अपडेट के सामने आने के बाद गुडलक इंडिया लिमिटेड के शेयरों में आज मंगलवार को उछाल देखने को मिला है। कंपनी के शेयरों में करीब 3 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है।

आज मंगलवार को गुडलक इंडिया लिमिटेड के शेयरों का दाम बीएसई में 1329.55 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 2.90 प्रतिशत की तेजी के साथ 1347.30 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

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कब है रिकॉर्ड डेट (Goodluck India Ltd bonus share)

शेयर बाजारों को दी जानकारी में गुडलक इंडिया लिमिटेड ने बताया है कि एक शेयर पर 2 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस स्टॉक के लिए कंपनी ने 21 अगस्त को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी जिन निवेशकों के नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में इस दिन रहेगा उन्हें बोनस शेयर का फायदा होगा।

शेयरों का प्रदर्शन पिछले एक साल में कैसा रहा है? (Goodluck India Share price)

6 महीने में गुडलक इंडिया लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 8 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 1 साल में बोनस शेयर देने जा रही कंपनी के शेयरों भाव 35 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का 52 वीक हाई 1672.75 रुपये और 52 वीक लो लेवल 915 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 4434 करोड़ रुपये का है।

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दो साल में कंपनी के शेयरों का दाम 138 प्रतिशत और 5 साल में 379 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 10 साल से इस कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 1109 प्रतिशत का फायदा हुआ है।

डिविडेंड भी देती आ रही है कंपनी

कंपनी के शेयर इसी साल फरवरी के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 3 रुपये का डिविडेंड बांटा था। उससे पहले 2025 में इस कंपनी ने हर एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 4 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2024 में कंपनी एक से अधिक बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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