10 साल में 2834% का रिटर्न, कंपनी फिर दे रही है डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट तय
मुख्य बातें
- Goldiam International Ltd ने 2026 में दूसरी बार डिविडेंड का ऐलान किया है
- इससे पहले कंपनी ने फरवरी में निवेशकों को डिविडेंड दिया था
Dividend Stock: लॉन्ग टर्म में निवेशकों को मोटा रिटर्न देने वाली कंपनी Goldiam International Ltd ने फिर से डिविडेंड देने का फैसला किया है। कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट भी तय कर दिया गया है। बता दें, इसी साल कंपनी ने निवेशकों को बोनस शेयर दिया था।
इसी हफ्ते रिकॉर्ड डेट (Goldiam International Ltd dividend record date)
शेयर बाजारों को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। यानी हर एक शेयर पर 100 प्रतिशत का फायदा होगा। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 13 नवंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया था।
इस साल कंपनी के शेयर दूसरी बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रहे हैं। कंपनी निवेशकों को फरवरी के महीने में डिविडेंड दिया था। तब एक शेयर पर 2.75 रुपये का डिविडेंड दिया गया था। वहीं, जुलाई के महीने में कंपनी के शेयर एक्स-बोनस ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने 3 पर 1 शेयर बोनस के तौर पर दिया था।
शेयरों का प्रदर्शन पिछले एक साल में कैसा? (Goldiam International Ltd share price)
शुक्रवार को यह स्टॉक 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के बाद बीएसई में 317.55 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 3.95 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। 1 साल में यह स्टॉक 19 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 2.74 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
दो साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 13 प्रतिशत और तीन साल में 231 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 5 साल में स्टॉक की कीमतों में 105 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, 10 साल में कंपनी के शेयरों का दाम 2834 प्रतिशत बढ़ा है।
इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 58.51 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 41.49 प्रतिशत हिस्सा है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।