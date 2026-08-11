12% की उछाल के बाद 52 वीक हाई पर पहुंचा फार्मा स्टॉक, निवेशकों के लिए आज बड़ा दिन, 2-2 एक्सपर्ट्स बुलिश
मुख्य बातें
- Gland Pharma share price: ग्लैंड फार्मा ने सोमवार को तिमाही नतीजों का ऐलान किया था
- कंपनी के शेयर आज 52 वीक हाई पर पहुंच गए हैं
Gland Pharma share price: मार्केट में गिरावट के बीच ग्लैंड फार्मा के शेयरों की कीमतों में आज 12 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में उछाल के पीछे की वजह तिमाही नतीजे हैं। कल सोमवार को कंपनी ने पहले क्वार्टर के रिजल्ट का ऐलान किया था। एक्सचेंज को दी जानकारी के अनुसार कंपनी ने बताया है कि सालाना आधार पर उनका नेट प्रॉफिट 47 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, आज बीएसई में ग्लैंड फार्मा का शेयर 2837.55 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 12 प्रतिशत की उछाल के साथ 2989.25 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह कंपनी के शेयरों का बीएसई में 52 वीक हाई भी है।
रिकॉर्ड डेट आज (Gland Pharma dividend stock)
कंपनी ने डिविडेंड के लिए जो रिकॉर्ड डेट तय किया है वो आज है। फार्मा कंपनी एक शेयर पर 20 रुपये का डिविडेंड इस बार दे रही है। 2025 में हर एक शेयर पर कंपनी ने 18 रुपये का डिविडेंड दिया था।
2 एक्सपर्ट्स अब भी हैं बुलिश (Gland Pharma target price)
ब्रोकरेज हाउस Elara ने इस फार्मा कंपनी के शेयरों की रेटिंग को कम किया है। ब्रोकरेज हाउस ने BUY से रेटिंग को घटाकर Accumulate कर दिया है। वहीं, टारगेट प्राइस 2956 रुपये का सेट किया है। जोकि आज के इंट्रा-डे हाई की तुलना में कम है।
हालांकि, जेफरिज को उम्मीद है कि कंपनी के शेयरों की कीमतों में अभी और तेजी देखने को मिलेगी। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस ने 3350 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। नोमुरा ने 3330 रुपये का टारगेट प्राइस इस स्टॉक के लिए दिया है। बता दें, ambit capital ने सेल रेटिंग इस फार्मा कंपनी के शेयरों के लिए दिया है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से 1940 रुपये का टारगेट प्राइस बताया गया है।
पहली तिमाही में शानदार वित्तीय प्रदर्शन (Gland Pharma q1 results)
अप्रैल से जून 2026 के दौरान इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 317 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 215 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। पहली तिमाही के दौरान ऑपरेशनल रेवन्यू 1800 करोड़ रुपये रहा है। इसमें साल दर साल की तुलना में 19.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। बता दें, एक साल पहले इसी क्वार्टर में कंपनी की कुल आय 1506 करोड़ रुपये रहा था।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा है?
पिछले तीन महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 48 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में स्टॉक 53 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 3 साल में ग्लैंड फार्मा के शेयरों का दाम 73 प्रतिशत बढ़ा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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