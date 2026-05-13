गौतम अडानी का घटा रुतबा, 6.07 अरब डॉलर का झटका, मुकेश अंबानी टॉप-20 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर
माइकल डेल मंगलवार को दौलत गंवाने वाले अरबपतियों में नंबर एक रहे। इन्हें 21 अरब डॉलर का झटका लगा है। दूसरे नंबर पर एलन मस्क, तीसरे पर लैरी एलिसन और चौथे पर अडानी रहे।
दुनिया के अमीरों में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का रुतबा थोड़ा कम हुआ है। मंगलावर को ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट हुई। इस कारण उनकी दौलत 6.07 अरब डॉलर कम हो गई। अब अडानी ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स में 17वें पायदान से खिसककर 18वें पर पहुंच गए हैं। दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी दुनिया के अरबपतियों की टॉप-20 लिस्ट से बाहर हो गए हैं। अंबानी ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के 21वें पायदान पर पहुंच गए है। माइकल डेल मंगलवार को दौलत गंवाने वाले अरबपतियों में नंबर एक रहे। इन्हें 21 अरब डॉलर का झटका लगा है।
अडानी का अब नेटवर्थ 102 अरब डॉलर रह गया है। दूसरी ओर मुकेश अंबानी की दौलत 89.3 अरब डॉलर रह गई है। मंगलवार को उन्हें 2.04 अरब डॉलर का झटका लगा।
नेटवर्थ के लिहाज से साल 2026 जहां अडानी के लिए बहुत अच्छा जा रहा है, वहीं अंबानी के लिए खराब। इस साल अबतक अडानी की संपत्ति में 22.8 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। जबकि, इसी अवधि में मुकेश अंबानी की संपत्ति 18.4 अरब डॉलर कम हो गई।
दुनिया के टॉप-10 अमीरों के नेटवर्थ में क्या हुआ बदलाव
टेस्ला के शेयरों में गिरावट की बदौलत एलन मस्क की दौलत में मंगलवार को 8.35 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई। इस गिरावट के साथ ही उनका नेटवर्थ 688 अरब डॉलर पर आ गया है। मस्क अभी दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं।
दूसरे नंबर पर काबिज लैरी पेज को 1.50 अरब डॉलर का झटका लगा। अब इनके पास 327 अरब डॉलर का नेटवर्थ है। तीसरे स्थन पर सर्गी ब्रिन हैं। इनका नेटवर्थ 1.40 मिलियन डॉलर घटकर 304 अरब डॉलर पर आ गया है।
चौथे नंबर पर जेफ बेजोस हैं। इनकी संपत्ति में 2.64 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई। अब इनका नेटवर्थ 285 अरब डॉलर रह गया है। पांचवें स्थान पर काबिज लैरी एलिसन की दौलत अब 242 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। इसमें 7.42 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई।
मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग की दौलत में 1.42 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। अब जुकरबर्ग के पास कुल 214 अरब डॉलर की संपत्ति है। वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में छठे स्थान पर डटे हुए हैं। 7वें स्थान पर अब माइकल डेल की जगह जेनसेन हुआंग हैं और इनकी दौलत 1.20 अरब डॉलर बढ़कर 183 अरब डॉलर पर पहुंच गई है।
8वें स्थान पर माइकल डेल है। इनकी दौलत में 21 अरब डॉलर की सुनामी आई। इनके पास अब 171 अरब डॉलर का नेटवर्थ है। 9वें स्थान पर काबिज बर्नार्ड अर्नाल्ट की दौलत भी 154 मिलियन डॉलर बढ़कर घटकर 157 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। 10वें स्थान पर जिम वाल्टन हैं। इनकी संपत्ति में 2.53 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। अब इनका नेटवर्थ 156 अरब डॉलर पर पहुंच गया है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें
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