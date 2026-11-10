पहले ₹22, अब 1 शेयर पर 18 रुपये का डिविडेंड दे रही कंपनी, रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते
मुख्य बातें
- Galaxy Surfactants के शेयर फिर से एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रहा है
- कंपनी इस बार एक शेयर पर 18 रुपये का डिविडेंड देने जा रही है
Dividend Stock: डिवडेंड देने वाली कंपनी के शेयरों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। Galaxy Surfactants ने एक शेयर पर 18 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कल शेयर बाजार में कंपनी के स्टॉक फोकस में रहेंगे। बता दें, इस साल स्टॉक दूसरी बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रहा है। इससे पहले कंपनी के शेयर जुलाई में एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर चुके हैं। तब कंपनी ने एक शेयर पर 22 रुपये का डिविडेंड दिया था।
किस दिन है रिकॉर्ड डेट (Galaxy Surfactants dividend record date)
शेयर बाजारों को दी जानकारी में इस कंपनी ने बताया है कि एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 18 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए 11 नवंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। जोकि कल बुधवार को है। यानी जिन निवेशकों के पास कल कंपनी के शेयर होंगे उन्हें ही डिविडेंड का फायदा मिलेगा। बता दें, शेयर बाजार में कल स्टॉक खरीदने पर डिविडेंड का फायदा नहीं मिलेगा।
इस कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन कैसा है? (Galaxy Surfactants share performance)
सोमवार को कंपनी के शेयर बीएसई में 1 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2198.35 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। बीते 3 महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 6 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल से शेयरों को होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स को अबतक 1.70 प्रतिशत का नुकसान हो चुका है। दो साल में डिविडेंड स्टॉक के शेयरों का दाम 26 प्रतिशत गिरा है।
3 साल में पोजीशनल निवेशकों को 22.70 प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ा है। बता दें, 5 साल में Galaxy Surfactants के शेयरों का दाम 28 प्रतिशत गिर गया है।
कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी है? (Galaxy Surfactants Q2 Results)
Galaxy Surfactants ने दी जानकारी में बताया है कि दूसरी तिमाही के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 80.10 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 119.80 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 66.50 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था।
रेवन्यू दूसरे क्वार्टर में 1816.80 करोड़ रुपये रहा है। यह सालाना आधार पर 36.40 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 1332 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, EBITDA सालाना आधार पर 68.4 प्रतिशत बढ़ गया है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।