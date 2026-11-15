6 महीने में 33% की तेजी, एक्सपर्ट बुलिश; बोले खरीद लो
मुख्य बातें
- Fujiyama Power Systems के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल बुलिश है
- कंपनी के शेयरों की कीमतों में 6 महीने के दौरान 33 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
सोलर स्टॉक Fujiyama Power Systems के शेयरों की कीमतों में पिछले 6 महीने के दौरान 33 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल बुलिश हैं। उनका मानना है कि कंपनी के शेयरों में आने वाले समय में और उछाल देखने को मिलेगी।
ब्रोकरेज को क्यों है तेजी की उम्मीद (Fujiyama Power Systems target price)
मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि दूसरी छमाही में कंपनी का प्रदर्शन और बेहतर होगा। ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दक्षिण और पूर्वी भारत में कंपनी विस्तार करेगी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि वैल्यूएशन में करीब 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी संभव है।
कितना है टारगेट प्राइस
इस ब्रोकरेज ने 500 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। इस टारगेट प्राइस के साथ-साथ ब्रोकरेज ने स्टॉक को BUY टैग दिया है।
कंपनी के प्रॉफिट में तेज उछाल
इस कंपनी ने पिछले हफ्ते दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान किया था। कंपनी की तरफ से दी जानकारी में बताया गया था कि उनका ऑपरेशनल रेवन्यू 1306.82 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी के रेवन्यू में 130.11 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। एक साल पहले इसी क्वार्टर में कंपनी का रेवन्यू 567.91 करोड़ रुपये रहा था। हालांकि, तिमाही दर तिमाही के आधार पर कंपनी की कमाई घटी है। यह गिरावट 2.89 प्रतिशत की है।
जुलाई से सितंबर के दौरान कंपनी का प्रॉफिट 132.86 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी के प्रॉफिट में सालाना आधार पर 111.21 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 62.90 करोड़ रुपये रहा था।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है? (Fujiyama Power Systems share performance)
शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर Fujiyama Power Systems के शेयरों का दाम बीएसई में 2 प्रतिशत की गिरावट के बाद 346.95 रुपये के स्तर पर था। पिछले 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों का दाम 33.90 प्रतिशत बढ़ा है। 2026 में इस स्टॉक ने पोजीशनल निवेशकों को 55.37 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। कंपनी का 52 वीक हाई 494 रुपये और 52 वीक लो लेवल 170.55 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 10662 करोड़ रुपये का है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।