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Dividend Stocks: 5 डिफेंस कंपनी दे रही हैं डिविडेंड, लिस्ट में HAL भी

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Dividend Stocks: 5 डिफेंस कंपनियां डिविडेंड दे रही हैं
  • इन कंपनियों की लिस्ट में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड भी है
Dividend Stocks: 5 डिफेंस कंपनी दे रही हैं डिविडेंड, लिस्ट में HAL भी

Dividend Stocks: शेयर बाजार 5 कंपनियां आने वाले समय में एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही हैं। ये सभी 5 कंपनियां डिफेंस सेक्टर की हैं। आइए जानते हैं कि कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड निवेशकों को दे रही है।

1-हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड

इस सरकारी कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी की मीटिंग 26 जून को होने जा रही है। इस मीटिंग में फाइनल डिविडेंड का ऐलान HAL के तरफ से किया जाएगा। बता दें, फरवरी के महीने में कंपनी ने एक शेयर पर 35 रुपये का डिविडेंड दिया था।

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2- कोचिन शिपयार्ड (Cochin Shipyard)

शिपबिल्डिंग कंपनी कोचिन शिपयार्ड कंपनी 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 1.50 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। कंपनी ने अबतक डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है।

कंपनी ने इससे पहले नवंबर में 3.50 रुपये का डिविडेंड और जनवरी में एक शेयर पर 4 रुपये का डिविडेंड दिया था।

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3- गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (Garden Reach Shipbuilders & Engineers)

वित्त वर्ष 2026 के लिए कंपनी ने एक शेयर पर 6.70 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए भी किसी भी रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है। इस डिविडेंड को अगर मिला दें तो वित्त वर्ष 2026 में कंपनी की तरफ से कुल 19.60 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा।

4- मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (Mazagon Dock Shipbuilders)

इस सरकारी कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए फाइनल डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 4.62 रुपये का डिविडेंड दे दिया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए भी अभी तक रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है। बता दें, अगर ये डिविडेंड अप्रूव हुआ तब की स्थिति में एक शेयर पर 18.12 रुपये का डिविडेंड निवेशकों को पिछले वित्त वर्ष के लिए मिल जाएगा।

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5- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL Dividend Record date)

कंपनी ने एक रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 0.55 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। कंपनी की तरफ से अभी तक रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया गया है। बता दें, अगर डिविडेंड का अप्रूवल मिलता है तो एक शेयर पर वित्त वर्ष 2026 में योग्य निवेशकों को 2.50 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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