इस कंपनी के शेयरों में लगा लोअर सर्किट, 20% लुढ़का कंपनी का शेयर; जान लें वजह
मुख्य बातें
- eMudhra के शेयरों में आज लोअर सर्किट लगा है
- कंपनी के शेयरों का दाम 20 प्रतिशत गिर चुका है
- एक खबर के सामने आने के बाद कंपनी के शेयरों में यह बिकवाली देखने को मिली है
eMudhra के शेयरों में आज लोअर सर्किट लगा है। कंपनी के शेयर बीएसई में आज मंगलवार को गिरावट के साथ 535 रुपये के स्तर पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 20 प्रतिशक की गिरावट के बाद 431.55 रुपये के स्तर पर आ गया। बता दें, Mozilla की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के 8 प्रमाणपत्रों की प्राइवेट कीज़ के साथ छेड़छाड़ हुआ है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों में यह गिरावट देखने को मिली है। यह घटना 17 अक्टूबर की बताई जा रही है।
शेयर बाजार में संघर्ष कर रहा है स्टॉक (eMudhra share performance)
eMudhra के शेयरों की स्थिति में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 34 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, 1 साल में स्टॉक का दाम 34 प्रतिशत घटा है। कंपनी का 52 वीक हाई 680 रुपये और 52 वीक लो लेवल 365.75 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 3369 करोड़ रुपये का है। दो साल में कंपनी के शेयरों का दाम 52 प्रतिशत और 3 साल में स्टॉक की कीमतों में 4.30 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
किसके पास कितना हिस्सा (eMudhra shareholdings)
कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 54.40 प्रतिशत की है। वहीं, पब्लिक के पास 44.91 प्रतिशत हिस्सा है। इस कंपनी में एम्पॉयीज ट्रस्ट का हिस्सा 0.80 प्रतिशत है। बता दें, प्रमोटर में वेंकटरमण श्रीनिवासन के पास 32.75 प्रतिशत और मैथिली श्रीनिवासन के पास 15.40 हिस्सा है।
डिविडेंड देने में भी कंपनी अव्वल
इस कंपनी ने निवेशकों को लगातार डिविडेंड दिया है। कंपनी ने आखिरी बार निवेशकों इसी साल जून के महीने में डिविडेंड दिया था। तब एक शेयर पर 1.25 रुपये का लाभांश बांटा था। इससे पहले 2025 में भी कंपनी ने एक शेयर पर 1.25 रुपये का डिविडेंड दिया था।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।