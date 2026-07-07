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1 शेयर पर 82 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट का हो गया ऐलान, चेक करें तारीख

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Eicher Motors dividend record date: आयशर मोटर्स लिमिटेड ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है
  • कंपनी की तरफ से एक शेयर पर 82 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा
  • इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने सेयर
1 शेयर पर 82 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट का हो गया ऐलान, चेक करें तारीख

Eicher Motors dividend record date: मल्टीबैगर स्टॉक आयशर मोटर्स लिमिटेड ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट घोषित कर दिया है। कंपनी ने एक शेयर पर 82 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। इसके लिए तय रिकॉर्ड डेट इसी महीने है। बता दें, आज मंगलवार को कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। स्टॉक का दाम 1 प्रतिशत से अधिक चढ़ गया था।

बीएसई में आयशर मोटर्स के शेयर आज 7519.70 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 2 प्रतिशत की तेजी के साथ 7601 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर यह स्टॉक बीएसई में एक प्रतिशत की उछाल के साथ 7554.05 रुपये के स्तर पर था।

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कब है डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट (Eicher Motors dividend details)

स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि एक शेयर पर 82 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया गया है। आयशर मोटर्स लिमिटेड ने इस डिविडेंड के लिए 31 जुलाई 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रिकॉर्ड डेट पर रहेगा उन्हें ही डिविडेंड का लाभ मिलेगा।

कंपनी लगातार निवेशकों को डिविडेंड दे रही है। इससे पहले कंपनी ने 2025 में एक शेयर पर 70 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2024 में कंपनी ने एक शेयर पर 51 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2023 में हर एक शेयर पर कंपनी की तरफ से 37 रुपये का डिविडेंड दिया गया था। कंपनी ने पहली बार निवेशकों को 2001 में डिविडेंड दिया था। तब एक शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को मिला था। बता दें, 2020 में आयशर मोटर्स लिमिटेड के शेयरों का बंटवारा हुआ था। तब कंपनी के शेयरों को 10 हिस्सों में बांटा गया था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गया था।

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शेयरों का प्रदर्शन कैसा (Eicher Motors Limited Share performance)

बीएसई में स्टॉक 3 महीने मे 14.32 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, एक साल में स्टॉक की कीमतों में 33 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई है। कंपनी बीएसई में 52 वीक हाई 8232.80 रुपये और 52 वीक लो लेवल 5355.70 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 2.07 लाख करोड़ रुपये का है। बता दें, दो साल में आयशर मोटर्स लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 59 प्रतिशत और तीन साल में 137 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 5 साल में स्टॉक 178 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

10 साल में आयशर लिमिटेड के शेयरों का दाम 285 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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