घरेलू इनवेस्टमेंट 'दाल चावल' जैसा, ग्लोबल इनवेस्टमेंट ‘पिज्जा और नूडल्स’, राधिका गुप्ता ने ऐसा क्यों कहा
मुख्य बातें
- Edelweiss Mutual Fund की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता ने विदेशों में निवेश को 'पिज्जा और नूडल्स' बताया है
- उन्होंने निवेश की तुलना दाल और चावल से की है
शेयर बाजार के निवेशकों के मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि क्या विदेशी कंपनियों में इनवेस्टमेंट करना चाहिए। अगर करते हैं तो अपने पोर्टफोलियो का कितना प्रतिशत पैसा वहां लगाना चाहिए। Edelweiss Mutual Fund की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता कहती हैं कि किसी भी निवेशक के लिए घरेलू इनवेस्टमेंट पोर्टफोलियों में सबसे प्रमुख होना चाहिए। वहीं, विदेशों में निवेश जरूरत के हिसाब से करना चाहिए। राधिका गुप्ता ने कहा कि घरेलू इनवेस्टमेंट 'दाल चावल' जैसा है। वहीं, ग्लोबल इनवेस्टमेंट 'पिज्जा और नूडल्स' है। उन्होंने कहा कि यह आपके पोर्टफोलियों में विविधता लाते हैं। राधिका गुप्ता ने यह बात Groww Next'26 कार्यक्रम के दौरान बोली है।
कितना प्रतिशत विदेशी निवेश रहेगा बेहतर
राधिका गुप्ता के अनुसार किसी भी निवेशक को अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसला करना चाहिए। उनके अनुसार एक घरेलू निवेशक के पोर्टफोलियो में 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा ही विदेशी निवेश का होना चाहिए। उनका कहना है कि अगर आपका पोर्टफोलियो 50 लाख रुपये का है। तो ऐसी स्थिति में 5 से 7.5 लाख रुपये तक इनवेस्टमेंट ही बेहतर रहेगा। बता दें, भले ही भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन दुनिया के इक्विटी मार्केट में इसका हिस्सा महज 3 प्रतिशत का ही है।
निवेशकों का रुझान भी विदेशी निवेश की तरफ बढ़ा है। 2020 में जहां ओवरसीज फंड्स ऑफ फंड्स में 6800 रुपये का निवेश किया जाता था। तो वहीं, अब यह आंकड़ा बढ़कर 45000 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है।
गोल्ड इनवेस्मेंट को कैसे देखें
राधिका गुप्ता कहती हैं अगर कोई इनवेस्टर गोल्ड में निवेश करता है तो उसे भी ग्लोबल इनवेस्टर्स के तौर पर देखना चाहिए। हालांकि, गोल्ड इनवेस्टमेंट और ग्लोबल इक्विटी इनवेस्टमेंट काफी अलग है। गोल्ड निवेश जहां वैश्विक अस्थिरता में आपको स्थिर बनाए रखता है। वहीं, ग्लोबल इक्विटी इनवेस्टमेंट आप लॉन्ग टर्म, कॉरपोरेट अर्निंग आदि को ध्यान में रखकर फैसला करते हैं।
जब कभी ग्लोबल इनवेस्टमेंट की बात होती है तो सबसे पहले ध्यान यूएस की कंपनियों की तरफ जाता है। लेकिन वैश्विक स्तर पर निवेश करना इससे कहीं ज्यादा अलग और बड़ा है। एक्सपर्ट्स इस बात पर हमेशा से ही जोर देते हैं कि निवेशक को यह चिंहित कर लेना चाहिए कि उनके पोर्टफोलियो में ग्लोबल इनवेस्टमेंट का क्या रोल है। बिना इसकी पहचान किए कदम बढ़ाने से पहले सोचना चाहिए।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।