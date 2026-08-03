11700 रुपये तक जाएगा शेयर! आज 5% उछला दाम, किस बात से गदगद हैं निवेशक
मुख्य बातें
- Divis Laboratories Ltd के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश हैं
- आज कंपनी के शेयरों की कीमतों में 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
तिमाही नतीजों के ऐलान के बाद Divis Laboratories Ltd के शेयरों की कीमतों में आज सोमवार को 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। उनका मानना है कि 11700 रुपये तक यह स्टॉक पहुंच सकता है। बता दें, बीएसई में कंपनी के शेयर 8321.05 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 8495 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह बीएसई में कंपनी का 52 वीक हाई भी है। कंपनी के शेयरों का 52 वीक लो लेवल 5637.50 रुपये है।
11700 रुपये का टारगेट प्राइस
सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस सिटी ने Divis Laboratories Ltd के शेयरों के लिए 11700 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। जेफरिज और Macquarie ने भी निवेशकों के लिए 10,200 रुपये का टारगेट प्राइस बढ़ाकर सेट कर दिया है। हालांकि, दूसरी तरफ कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने Sell की रेटिंग दी है। इस ब्रोकरेज हाउस ने 6925 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है?
पिछले एक महीने के दौरान Divis Laboratories Ltd के शेयरों की कीमतों में 25 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 6 महीने से शेयरों को होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स को अबतक 36 प्रतिशत का फायदा हुआ है। बता दें, एक साल में पोजीशनल निवेशकों कों कंपनी ने 32 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
दो साल में इस स्टॉक का दाम 69 प्रतिशत बढ़ा है। तीन साल से कंपनी के शेयरों को होल्ड रखने वाले इनवेस्टर्स को अबतक 126 प्रतिशत का फायदा हुआ है। बता दें, 10 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 621 प्रतिशत बढ़ा है।
कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी?
Divis Laboratories Ltd के नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 65.50 प्रतिशत इजाफा हुआ है। पहले क्वार्टर के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 902 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 545 करोड़ रुपये रहा था। ऑपरेशनल रेवन्यू पहले क्वार्टर में 3080 करोड़ रुपये रहा था। यह सालाना आधार पर 27.80 प्रतिशत बढ़ा है।
पहली तिमाही के दौरान कंपनी का कुल खर्च 9.35 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1964 करोड़ रुपये रहा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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