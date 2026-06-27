Bonus Share: 1 साल में 516% का रिटर्न, कंपनी दे रही 1 पर 2 बोनस शेयर, रिकॉर्ड डेट अगले हफ्ते
मुख्य बातें
- Bonus Share: Divine Hira Jewellers ने निवेशकों को 1 शेयर पर 2 शेयर बोनस देने का फैसला किया है
- कंपनी ने अगले एक्स-बोनस ट्रेड करेगी
Bonus Share: आने वाले हफ्ते में सिर्फ एक कंपनी ही शेयर बाजारों में एक्स-बोनस स्टॉक के तौर पर ट्रेड करने जा रही है। वह कंपनी Divine Hira Jewellers है। कंपनी ने निवेशकों को 1 शेयर पर 2 शेयर बोनस के तौर पर देने का ऐलान किया है। बता दें, इस स्टॉक ने निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है। वह भी महज एक साल में। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस कंपनी के विषय में
पहली बार बोनस शेयर दे रही है कंपनी
Divine Hira Jewellers ने निवेशकों को पहली बार बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि 1 शेयर पर 2 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 2 जुलाई 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है। यानी जिन निवेशकों के पास रिकॉर्ड डेट पर 1 शेयर पर रहेगा उन्हें 2 शेयर बोनस के तौर पर मिलेंगे। बता दें, इस बोनस इश्यू के लिए निवेशकों को रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले शेयर खरीदने होंगे।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है?
शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर Divine Hira Jewellers के शेयरों का भाव 319 रुपये के स्तर पर था। इस साल अबतक इस मल्टीबैगर स्टॉक की कीमतों में 35 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में स्टॉक 516 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। कंपनी का 52 वीक हाई 346.50 रुपये और 52 वीक लो लेवलल 50.10 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 113.64 करोड़ रुपये का है। बता दें, 24 मार्च से अबतक यह स्टॉक निवेशकों को 254 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
मार्च तिमाही में कंपनी की शेयरहोल्डिंग 72.70 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक की शेयरहोल्डिंग 27.30 प्रतिशत है। एनएसई के डाटा के अनुसार जुलाई 2025 से अबतक कंपनी के शेयरगहोल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
कंपनी के तिमाही नतीजे
Divine Hira Jewellers ने दी जानकारी के अनुसार मार्च तिमाही के दौरान 383 करोड़ रुपये का रेवन्यू है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 223 करोड़ रुपये रहा था। तिमाही दर तिमाही के आधार पर रेवन्यू में 71.75 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान कंपनी का प्रॉफिट 4 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3 करोड़ रुपये रहा था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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