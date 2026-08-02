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Dividend Stocks: 10 कंपनियां कल शेयर बाजार में ट्रेड करेंगी एक्स-डिविडेंड, लिस्ट में ICICI bank का नाम भी

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Dividend Stocks: शेयर बाजार में 10 कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही हैं
  • इन कंपनियों ने 3 अगस्त की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है
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10 कंपनियां ट्रेड करेंगी एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने वाली हैं।

Dividend Stocks: कल 3 अगस्त को 10 कंपनियां शेयर बाजार में एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही हैं। इन 12 कंपनियों की लिस्ट में आईसीआईसीआई बैंक का नाम भी शामिल है। आइए जानते है कि कौन सी कंपनी निवेशकों को कितना डिविडेंड दे रही है।

1-Emkay Global Financial Services Ltd

इस कंपनी के शेयर शुक्रवार को 2 प्रतिशत की तेजी के साथ बीएसई में 241.95 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों का दाम 1.49 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी ने निवेशकों को 1.50 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

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2- Kanpur Plastipack Ltd

कंपनी के शेयरों का दाम एक साल में 2.43 प्रतिशत बढ़ा है। इस कंपनी ने निवेशकों को हर एक शेयर पर 1.20 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

3- Prima Plastics Ltd

कंपनी हर एक शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड दे रही है। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 3 अगस्त यानी कल की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। शुक्रवार को स्टॉक का दाम 124 रुपये था।

4- Sai Silks (Kalamandir) Ltd

इस कंपनी ने एक शेयर पर निवेशकों को 1.50 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इससे पहले 2025 में कंपनी ने हर एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड दिया था। बता दें, शेयरों की कीमतों में बीते एक साल में 50 प्रतिशत की गिरावट आई है।

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5- Lakshmi Engineering & Warehousing Ltd

शुक्रवार को स्टॉक 8.36 प्रतिशत की गिरावट के बाद बीएसई में 2106 रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 8.43 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। बता दें, कंपनी ने हर एक शेयर पर निवेशकों को 10 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

6- Transrail Lighting Ltd

शुक्रवार को स्टॉक 2 प्रतिशत की गिरावट की तेजी के साथ बीएसई में 502 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। कंपनी दूसरी ही बार निवेशकों को डिविडेंड दे रही। योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 3 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा।

7- Khazanchi Jewellers Ltd

कंपनी ने 2025 की तरह इस बार भी निवेशकों को 0.50 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। शुक्रवार को स्टॉक 721 रुपये के स्तर पर बीएसई में था।

8- Coforge Ltd

इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली थी। मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर स्टॉक 1.45 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1720.75 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। हर शेयर पर कंपनी 4 रुपये का डिविडेंड दे रही है।

9- Kakatiya Cement Sugar & Industries Ltd

इस कंपनी ने निवेशकों को एक शेयर पर 3 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। शुक्रवार को स्टॉक 122.95 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था।

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10- ICICI Bank Ltd

शुक्रवार को स्टॉक 0.09 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1435.25 रुपये के स्तर पर क्लोज हुआ था। कंपनी हर एक शेयर पर 12 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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