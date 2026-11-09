आज एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही हैं 5 कंपनियां, लिस्ट में डाबर भी; 1 ने किया है 20 लाभांश बांटने का ऐलान
मुख्य बातें
- Dividend Stock: डाबर सहित 5 कंपनियां आज सोमवार को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही हैं
- इन कंपनियों में एक की तरफ से 20 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया गया है
Dividend Stock: शेयर बाजार में आज कई कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही हैं। इन कंपनियों में डाबर इंडिया लिमिटेड भी है। आइए एक-एक करके जानते हैं कि कौन सी कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही हैं।
1-Brisk Technovision Ltd
इस कंपनी ने एक शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। 6 नवंबर को कंपनी के शेयर 20 प्रतिशत की उछाल के बाद 92.15 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था।
2-Ganesh Consumer Products Ltd
इस कंपनी के शेयर की कीमत 188.40 रुपये है। कंपनी ने एक शेयर पर 3.70 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। पिछले एक महीने में स्टॉक की कीमतों में 25 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
3-Dabur India Ltd
दिवाली के दिन कंपनी के शेयरों का दाम 382.85 रुपये के स्तर पर था। बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 1.55 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, कंपनी ने एक शेयर पर 3.50 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। आज 2026 में कंपनी दूसरी बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर रही है। इससे पहले जुलाई के महीने में एक्स-डिविडेंड कंपनी ट्रेड कर चुकी है। तब कंपनी ने हर एक शेयर पर 5.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।
4-Esab India Ltd
शेयर बाजार में कंपनी इस साल तीसरी बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही है। इस बार कंपनी ने एक शेयर पर 20 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। इससे पहले कंपनी जुलाई में एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर चुकी है। तब एक शेयर पर कंपनी ने 25 रुपये का डिविडेंड दिया था। वहीं, इस साल फरवरी में भी स्टॉक एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब एक शेयर पर 25 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने दिया था।
शुक्रवार को कंपनी के शेयर 1 प्रतिशत की तेजी के बाद बीएसई में 5060.90 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 5.58 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
5- Saksoft Ltd
इस कंपनी ने एक शेयर पर निवेशकों को 0.50 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। बीते एक महीने में स्टॉक की कीमतों में 0.26 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।