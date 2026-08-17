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खुलते ही 1200 रुपये पर पहुंचा शेयर, IPO की धमाकेदार लिस्टिंग से निवेशक गदगद

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Dhoot Transmission IPO Listing: खुलते ही धूत ट्रांसमिशन आईपीओ का शेयर एनएसई में 1200 रुपये पहुंच गया
  • कंपनी के आईपीओ को 75 गुना सब्सक्राइब किया गया था
Dhoot Transmission IPO listing
Dhoot Transmission IPO: कंपनी के आईपीओ की धमाकेदार लिस्टिंग हुई है।

Dhoot Transmission IPO Listing: शेयर बाजार में गिरावट के उलट आज धूत ट्रांसमिशन की धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। एनएसई में आईपीओ 37.77 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 1200 रुपये पर लिस्ट हुआ है। वहीं, बीएसई में आईपीओ की लिस्टिंग 1193.80 रुपये पर हुई है। मजबूत शुरुआत की वजह से निवेशकों को अच्छा फायदा हुआ है। इस कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 871 रुपये प्रति शेयर था। बता दें, आज सोमवार को घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती कारोबार में बिकवाली दर्ज की गई है।

इस कंपनी ने 17 कंपनियों के शेयरों एक लॉट बनाया बनाया था। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14807 रुपये का दांव लगाना होगा।

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10 अगस्त को खुला था आईपीओ

कंपनी का आईपीओ 10 अगस्त को निवेशकों के लिए खुला था। रिटेल इनवेस्टर्स के पास 12 अगस्त तक दांव लगाने का मौका था। कंपनी के आईपीओ का साइज 3066.89 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए 1.61 करोड़ फ्रेश शेयर की है। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी के मौजूदा निवेशकों ने 1666.89 करोड़ रुपये जुटाए हैं। बता दें, एंकर निवेशकों के लिए आईपीओ 7 अगस्त को खुला था। एंकर इनवेस्टर्स से कंपनी ने 918.27 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

इस आईपीओ को तीन दिन में 75 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 8.32 गुना, क्यूआईबी में 209 गुना और एनआईआई कैटगरी में आईपीओ को 53.13 गुना सब्सक्राइब किया गया था।

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आईपीओ के पैसों का क्या करेगी कंपनी

फ्रेश इश्यू से जुटाए 464.80 करोड़ रुपये का उपयोग कंपनी मौजूदा कर्ज चुकाने के लिए करेगी। 301 करोड़ रुपये का उपयोग कंपनी अपनी सब्सिडियरी के लिए करेगी। 150 करोड़ रुपये हरियाणा और तमिलनाडु में नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए किया जाएगा। 410.41 करोड़ रुपये का उपयोग जनरल कॉरपोरेट कार्यों के लिए होगा। वहीं, 159 करोड़ रुपये कंपनी इश्यू से जुड़े खर्च में उपयोग किया है।

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कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है?

धूत ट्रांसमिशन का टोटल इनकम वित्त वर्ष 2024 में 2799.32 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, नेट प्रॉफिट तब 298.75 करोड़ रुपये रहा था। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी की कमाई 4563.70 करोड़ रुपये रहा है। इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 296.84 करोड़ रुपये रहा है। हर साल कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में अधिक रहा है। जोकि अच्छी बात है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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