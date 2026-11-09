कंपनी दे रही है 1 पर 1 शेयर बोनस, रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते; क्या आपका है दांव?
मुख्य बातें
- Dharti Proteins Ltd कंपनी के शेयरों में दिवाली के दिन अपर सर्किट लगा था
- कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया है
Bonus share news: बोनस शेयर देने वाली कंपनियों के शेयरों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। इस हफ्ते Dharti Proteins Ltd के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे। दिवाली के दिन आयोजित किए गए मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा था। तब स्टॉक की कीमतों में 2 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली थी। जिसके बाद कंपनी का शेयर बीएसई में 129.80 रुपये के स्तर पर पहुंच गया।
मिलेंगे एक पर एक शेयर फ्री (Dharti Proteins Ltd bonus share record date)
कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि निवेशकों को 1 पर 1 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए Dharti Proteins Ltd ने 13 नवंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। जिन भी निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में इस दिन रहेगा उन्हें बोनस शेयर का लाभ मिलेगा। बता दें, बोनस शेयर का फायदा उठाने के लिए निवेशकों को एक कारोबारी दिन पहले शेयरों को खरीद लेना होगा।
कल मंगलवार 10 नवंबर को शेयर बाजार छुट्टी रहेगी।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है? (Dharti Proteins Ltd share performance)
बीते एक सप्ताह में कंपनी के शेयरों का दाम 8.09 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, दो हफ्ते में पोजीशनल निवेशकों को 37.91 प्रतिशत का लाभ मिला है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 10.77 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 129.80 रुपये और 52 वीक लो लेवल 60.71 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 6.49 करोड़ रुपये का है।
इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 85 प्रतिशत की है। वहीं, पब्लिक के पास 15 प्रतिश हिस्सा है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।