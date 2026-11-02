545 रुपये का टारगेट प्राइस, आज करीब 10% उछला स्टॉक; क्या है तेजी की वजह
मुख्य बातें
- Delhivery shares price: डेल्हीवरी के शेयरों की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली है
- सितंबर तिमाही के नतीजों से निवेशक गदगद नजर आ रहे हैं
Delhivery shares price: डेल्हीवरी के शेयरों की कीमतों में आज सोमवार को करीब 2 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के तिमाही नतीजों को देखते हुए एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि आने वाले समय यह स्टॉक 42 प्रतिशत से अधिक की तेजी हासिल कर लेगा। बता दें, इस बार कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल डेल्हीवरी ने घाटा का सामना किया था।
कितना हुआ है प्रॉफिट (Delhivery Q2 Profit)
कंपनी की तरफ से दी जानकारी के अनुसार टैक्स भुगतान के बाद इस बार कंपनी को 40.60 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल इसी पीरियड में कंपनी को 50.40 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। कंपनी की तरफ से दी जानकारी के अनुसार कुल रेवन्य 19.80 प्रतिसत की बढ़ोतरी के साथ 3066.30 करोड़ रुपये रहा है। बीते वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 2559.30 करोड़ रुपये रहा था।
तिमाही के बाद शेयरों में उछाल (Delhivery shares performance)
बीएसई में स्टॉक बढ़त के साथ 400 रुपये के स्तर पर खुला है। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम करीब 10 प्रतिशत की तेजी के साथ 423.35 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। 2026 में कंपनी के शेयरों का दाम करीब 4 प्रतिशत बढ़ गया है। वहीं, एक साल में स्टॉक का दाम 11 प्रतिशत के करीब गिर चुका है।
पिछले दो साल में इस कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को करीब 14 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 3 साल में स्टॉक की कीमतों में 3.72 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।
कंपनी के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश (Delhivery target price)
सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस जेफरिज ने स्टॉक के लिए BUY टैग दिया है। इस ब्रोकरेज हाउस ने 540 रुपये से टारगेट प्राइस को घटाकर 470 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। जोकि शुक्रवार कि क्लोजिंग की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है।
ब्रोकरेज हाउस सिटी ने भी BUY टैग डेल्हीवरी के स्टॉक को दिया है। इस ब्रोकरेज हाउस ने 545 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। जोकि शुक्रवार की क्लोजिंग की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।