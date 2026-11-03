शेयर बाजार में दहाड़ रहे हैं डिफेंस स्टॉक्स, इन कंपनियों को मिला 8 युद्धपोत बनाने का काम; एक के शेयरों में 9% की तेजी
मुख्य बातें
- Defence Stocks: शेयर बाजार में आज का दिन डिफेंस कंपनियों के लिए शानदार साबित हो रहा है
- इस उछाल के पीछे की वजह 53866 करोड़ रुपये का काम है
- गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के शेयरों में सबसे अधिक 9 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
Defence Stocks: आज मंगलवार का दिन डिफेंस कंपनियों के लिए शेयर बाजार में शानदार साबित हो रहा है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड से बीईएल के शेयरों में आज के दिन तेजी देखने को मिल रही है। इन कंपनियों में से एक के शेयरों का दाम 9 प्रतिशत तक बढ़ गया है। बता दें, तेजी के पीछे की वजह 53866 करोड़ रुपये वॉरशिप का ऑर्डर मिला है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को यह ऑर्डर दिया है। दोनों कंपनियों को नेक्स्ट जनरेशन के 8 युद्धपोत बनाने का काम मिला है।
किसके पास कितना काम
इस वर्क ऑर्डर के तहत GRSE को 5 युद्धपोत बनाने का काम मिला है। वहीं, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को तीन युद्धपोत बनाना है। इस युद्धपोत पर मिसाइल दागने से लेकर अत्यआधुनिक सेंसर की व्यवस्था रहेगी। जिससे यह सभी युद्धपोत एयर, जमीन और जल में अलग-अलग मिशन में उपयोग किए जा सकें। बता दें, चीन लगातार अपनी नेवी की ताकत को बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत को भी अपनी समुद्री सीमाएं सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के कदम उठाने होंगे।
GRSE के शेयरों को खरीदने की होड़
इस डिफेंस कंपनी का शेयर आज मंगलवार को 2088.90 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 9 प्रतिशत की तेजी के साथ 2235 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बता दें, पिछले एक साल में इस कंपनी के शेयरों का दाम 15 प्रतिशत गिरा है। दो साल में इस स्टॉक निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान स्टॉक की कीमतों में 35 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
मझगांव डॉक के शेयर आज 1757 रुपये के स्तर पर ओपन हुए हैं। कंपनी के शेयरों का दाम दिन में 5 प्रतिशत की उछाल के बाद 1831.55 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। पिछले एक साल में स्टॉक की कीमतों में 34 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
कोचिन शिपयार्ड के शेयरों में भी 5 प्रतिशत की तेजी आज मंगलवार को देखने को मिली। दिन में स्टॉक 1222.30 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बता दें, बीईएल के शेयरों की कीमतों में भी उछाल दर्ज की गई है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।