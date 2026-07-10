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अपोलो माइक्रो की झोली में यह डिफेंस कंपनी! 1550 करोड़ रुपये में डील, 4% चढ़ा शेयर

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Defence Stocks: अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने प्रीमियर एनर्जी में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है
  • कंपनी प्रमोटर्स से 41.33 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद रही है
अपोलो माइक्रो की झोली में यह डिफेंस कंपनी! 1550 करोड़ रुपये में डील, 4% चढ़ा शेयर

Defence Stocks: डिफेंस कपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों दाम 4 प्रतिशत बढ़ गया है। डिफेंस स्टॉक के दाम में तेजी के पीछे की वजह एक अधिग्रहण है। जिसकी वजह गुरुवार की शाम को साझा की गई थी।

इस डिफेंस कंपनी का 13 प्रतिशत हिस्सा खरीद रही है अपोलो माइक्रो

अपोलो माइक्रो ने गुरुवार को दी जानकारी में बताया कि वो Premier Energies के शेयर 41.33 प्रतिशत हिस्सा 1550 करोड़ रुपये में खरीद रहे हैं। कंपनी ने 698 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से यह खरीदारी करने जा रही है। यह आल कैश डील है। कंपनी प्रमोटर्स से हिस्सेदारी खरीद रही है। दिसंबर 2026 तक यह डील पूरी हो जाएगी। बता दें, डील के फाइनल होने के बाद प्रीमियर एनर्जी भी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के नीचे आ जाएगी। हालांकि, इसके बाद भी वह मौजूदा ब्रांड के तहत ही कार्य करेगी।

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कंपनी ने 26 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर का भी ऐलान कर दिया है। जिसके पूरा होने पर ओपोलो माइक्रो सिस्टम्स की Premier Energies में 67.33 प्रतिशत हिस्सेदारी हो जाएगी। बता दें, मार्च तिमाही के अंततक प्रमोटर्स की प्रीमियर एनर्जी में 41.33 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। वहीं, तब पब्लिक के पास 58.67 प्रतिशत हिस्सा था।

अपोलो माइक्रो के शेयरों का प्रदर्शन कैसा?

बीते एक महीने में इस डिफेंस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। तीन महीने में स्टॉक का दाम 72 प्रतिशत चढ़ा है। पिछले एक साल में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों का प्राइस 119 प्रतिशत बढ़ा है। जिसकी वजह से पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना हो चुका है। बता दें, 5 साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 3529 प्रतिशत बढ़ा है।

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कंपनी के शेयर पिछले साल सितंबर के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 0.25 रुपये का डिविडेंड दिया था।

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Premier Energies के शेयरों में भी तेजी

यह स्टॉक आज शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था। लेकिन रिकवर करने में सफल रहा। स्टॉक की कीमतों में करीब 1 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। जिसके बाद डिफेंस स्टॉक का रेट 1106.65 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बीते 6 महीने में इस डिफेंस कंपनी के शेयरों का दाम 52 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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