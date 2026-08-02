100 रुपये की SIP से भी बन सकते हैं करोड़पति, जानें कितने साल में पूरा होगा सपना? बस एक शर्त
मुख्य बातें
- How To choose Best SIP: एसआईपी करने से पहले फंड्स की पड़ताल करना फायदेमंद रहता है
- रोजाना 100 रुपये की एसआईपी के जरिए भी करोड़पति बना जा सकता है
How To choose Best SIP: आज के समय में SIP एक लोकप्रिय इनवेस्टमेंट विकल्प के तौर पर उभरा है। बड़ी संख्या में निवेशक एसपीआई के जरिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में एसआईपी से एक बड़ा फंड बनाया जा सकता है। अगर आप भी रिटायरमेंट प्लान को लेकर चिंतित हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। रोजाना 100 रुपये की एसआईपी के करके भी करोड़पति बना जा सकता है।
रोजाना 100 रुपये का निवेश
अगर कोई व्यक्ति रोजाना 100 रुपये का निवेश एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में करता है तो अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में पा सकता है। यानी हर महीने 3000 रुपये का निवेश करना होगा। ऐसा लगातार 25 साल करने पर निवेशकों को तगड़ा फायदा हो सकता है।
मान लेते हैं जिस म्यूचुअल फंड में व्यक्ति ने पैसा लगाया है उसे 10 प्रतिशत का ही रिटर्न दिया है। ऐसे में 25 साल के दौरान 9 लाख रुपये के निवेश पर 30.80 लाख रुपये का रिटर्न वह व्यक्ति पा सकता है। वह कुल 39.80 लाख फंड इकट्ठा कर पाएगा।
12 प्रतिशत रिटर्न पाने की स्थिति में कुल 56.90 लाख रुपये का फंड 25 साल में एसपीआई बना देगा। इस दौरान इनवेस्टर्स को 47.90 लाख रुपये का फायदा होगा।
100 रुपये की SIP से भी बन सकते हैं करोड़पति
15 प्रतिशत रिटर्न अगर एसआईपी के जरिए इनवेस्टर्स को 25 साल में मिलता है तो वह करोड़पति बन जाएगा। इस टाइम पीरियड में कुल 9 लाख रुपये का निवेश होगा। 1.14 करोड़ रुपये का फंड इकट्ठा होगा। बता दें, कुल 1.05 करोड़ रुपये का रिटर्न निवेशक को मिल सकता है।
SIP करते रखें कुछ बातों का ध्यान
अगर आप भी एसआईपी करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। पहली बात तो निरंतरता और सब्र है। दो या चार में एसआईपी के जरिए आप मोटा रिटर्न नहीं पा सकते हैं। आपको 15 से 20 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात नोट कर लें कि अगर निरंतरता के साथ पैसा जमा करेंगे तभी फायदा होगा।
एसपीआई करने जा रहे हैं तो कौन सा फंड चुन रहे हैं उसका भी ध्यान जरूर रखें। वह फंड हाउस कौन सी कंपनियों में कितना निवेश कर रहा है। यह भी जरूर चेक करना चाहिए। फंड मैनेजर कौन है। उसके पास कितना अनुभव है। यह सब देखना अच्छा रहता है। इसके अलावा खर्च कितना प्रतिशत हो रहा है। एग्जिट लोड कितना है। यह भी एक निवेशक को एसआईपी शुरू करने से पहले देख लेना चाहिए।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। म्यूचुअल फंड जोखिमों के अधीन है। किसी भी इनवेस्टमेंट से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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