DA Hike: 5.35 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स का बढ़ गया DA-DR, चेक करें कहां हुआ ऐलान
मुख्य बातें
- DA Hike News: छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने कर्मचारियों का डीए और डीआर बढ़ा दिया है
- इस बार राज्य सरकार ने 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है
DA Hike News: दिवाली से पहले छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार ने डीए और डीआर में बढ़ोतरी की है। राज्य सरकार ने 2 प्रतिशत का इजाफा महंगाई भत्ता में किया है। राज्य कर्मचारियों की तरफ से इसका इंतजार हो रहा था। बता दें, इस फैसले की वजह सरकार पर 432 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा।
5.35 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को डीए और डीआर में बढ़ोतरी का ऐलान गुरुवार को किया था। उन्होंने कहा था कि इस फैसले का असर 3.85 लाख सरकारी कर्मचारियों और 1.50 लाख पेंशनर्स का होगा। यानी कुल 5.35 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को इसका फायदा होने जा रहा है। बता दें, हर महीने 36 करोड़ रुपये सरकार को अपने खजाने से और खर्च करना होगा।
कितना हुआ डीए
दिवाली से पहले किया गया छत्तीसगढ़ सरकार का यह ऐलान बड़ी राहत देने वाला है। सरकार ने इस बार महंगाई भत्ता में 2 प्रतिशत का इजाफा किया है। जिसकी वजह डीए और डीआर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है।
केंद्र सरकार की तुलना में कम हुआ इजाफा
इसी महीने की 28 तारीख को केंद्र सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की थी। तब केंद्र सरकार की तरफ से 3 प्रतिशत का इजाफा डीए-डीआर में हुआ था। इसकी तुलना में छत्तीसगढ़ सरकार ने कम बढ़ोतरी की है। बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो चुका है। 2026 में इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 5 प्रतिशत बढ़ चुका है। जनवरी साइकल में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी केंद्र सरकार की तरफ से हुई थी।
राजस्थान की भजन लाल सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों के डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। बता दें, आने वाले दिनों में कई अन्य राज्यों की तरफ से भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।