IPO News: खुल गया है एक और IPO, आज GMP 4 रुपये, जानें क्या करती है कंपनी
मुख्य बातें
- IPO News: आज सीएसएम टेक्नोलॉजी आईपीओ (CSM Technologies IPO) खुल चुका है
- इस आईपीओ का प्राइस बैंड 107 रुपये से 113 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है
IPO News: आज 24 जून 2026 को सीएसएम टेक्नोलॉजी आईपीओ (CSM Technologies IPO) ओपन हो चुका है। कंपनी के आईपीओ का साइज 145.78 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के मौजूदा निवेशक एक भी शेयरों की बिक्री नहीं कर रहे हैं। जिसकी वजह से आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। बता दें, कंपनी 1.29 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी।
क्या तय हुआ है प्राइस बैंड (CSM Technologies IPO Price band)
यह मेनबोर्ड आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 24 जून से 29 जून तक खुला रहेगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए 107 रुपये से 113 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। इस आईपीओ का लॉट साइज 132 शेयरों का निर्धारित किया गया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14916 रुपये का इनवेस्टमेंट करना होगा। बता दें, आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में होगी।
आईपीओ में इसके लिए कितना हिस्सा
क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रहेगा। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए कम से कम 35 प्रतिशत और एनआईआई के लिए कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रहेगा।
कितना है जीएमपी? (CSM Technologies IPO GMP Today)
इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज सोमवार को 4 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। मौजूदा जीएमपी 3.54 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। बता दें, आईपीओ के जीएमपी में कोई बदलाव पिछले कई दिनों से नहीं हुआ है।
क्या करती है कंपनी?
यह एक आइटी कंपनी है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। यह देश की उन चुनिंदा आईटी कंपनियों में से एक जिन्होंने प्राइवेट और सरकारी दोनों कंपनियों के साथ काम किया है। कंपनी पिछले 27 साल से ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म बनाने के लिए काम कर रही है।
आईपीओ के पैसों का क्या करेगी कंपनी
वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी 56 करोड़ रुपये का उपयोग करेगी। मौजूदा कर्ज को चुकाने के लिए 22.63 करोड़ रुपये का प्रयोग किया जाएगा। बता दें, आईपीओ के लिए Keynote Financial Services Ltd को लीड मैनेजर और केफिन टेक्नोलॉजी को रजिस्ट्रार बनाया गया है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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