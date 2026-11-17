18 नवंबर को खुल रहा है एक नया IPO, 13 रुपये पहुंचा GMP; दो हफ्ते का इंतजार खत्म
मुख्य बातें
- Crystal Crop Protection IPO: 18 नवंबर से कंपनी का आईपीओ खुल रहा है
- ग्रे मार्केट अभी आईपीओ को लेकर पॉजिटिव नजर आ रहा है
- कंपनी के आईपीओ में फ्रेश इश्यू और ऑफर फार सेल दोनों शामिल है
Crystal Crop Protection IPO: एक लम्बे इंतजार के बाद फिर से प्राइमरी मार्केट में आईपीओ की बहार लौट रही है। दो हफ्ते से अधिक समय के बाद किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है। क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का आईपीओ कल यानी 18 नवंबर को खुल जाएगा। इस आईपीओ पर दांव लगाने की सोच रहे निवेशकों के लिए अच्छी बात यह है कि ग्रे मार्केट में इसका प्रदर्शन अभी तक अच्छा है। जोकि पॉजिटिव लिस्टिंग के संकेत दे रहा है। बता दें, कंपनी का आईपीओ 20 नवंबर यानी शुक्रवार तक खुला रहेगा।
कितना है प्राइस बैंड (Crystal Crop Protection IPO Price band)
कंपनी ने आईपीओ के लिए 259 रुपये से 272 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। आईपीओ का लॉट साइज 55 शेयरों का बनाया गया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14960 रुपये का दांव लगाना होगा। शेयरों का अलॉटमेंट 23 नवंबर को और बीएसई, एनएसई में लिस्टिंग 26 नवंबर को प्रस्तावित है।
आईपीओ का साइज कितना है? (Crystal Crop Protection IPO Size)
इस इश्यू के जरिए Crystal Crop Protection को कोशिश 455.49 करोड़ रुपये जुटाने की है। कंपनी के आईपीओ फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल दोनों शामिल है। ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी 37.03 लाख शेयरों की बिक्री करेगी। वहीं, फ्रेश इश्यू के जरिए कंपनी 1.31 करोड़ शेयर जारी कर रही है।
आईपीओ में 50 प्रतिशत हिस्सा क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखा गया है। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए कम से कम 35 प्रतिशत शेयर रिजर्व रहेगा। एनआईआई के लिए कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रहेगा।
कितना है जीएमपी? (Crystal Crop Protection IPO GMP Today)
इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 13 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि 4.78 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को संकेत दे रहा है। इस आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 40 रुपये है। तब से अबतक 27 रुपये जीएमपी गिर चुका है। हालांकि, अच्छी बात यह है कि इस समय मार्केट में बुल रन जारी है। जिसका फायदा कंपनी को मिल सकता है।
फ्रेश इश्यू से जुटाए पैसों का क्या करेगी कंपनी
मौजूदा कर्ज को पूरा चुकाने या आंशिक तौर पर भुगतान करने के लिए 247.94 करोड़ रुपये का प्रयोग किया जाएगा। वहीं, 22.06 करोड़ रुपये कंपनी सब्सिडियरी के लिए करेगी। बाकि पैसा जनरल कॉरपोरेट कार्यों में प्रयोग होगा।
मौजूदा समय में कंपनी में प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 84.92 प्रतिशत की है। जोकि आईपीओ के बाद घटकर 75.85 प्रतिशत हो जाएगी। पब्लिक की हिस्सेदारी 15.08 प्रतिशत से बढ़कर 24.15 प्रतिशत पहुंच जाएगी।
(डिस्क्लेमर: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम लगातार बदलता रहता है, इसलिए किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।